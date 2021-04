NUTRICIONISTA UPOZORILA! Ukoliko ste postili Uskršnji post, ne prejedajte se u nedelju, treba se ograničiti na 2 JAJA po obroku

Kad god se spomene Uskrs, ali i drugi praznici, uvek pomislimo na bogatu trpezu, masnu hranu, ali i obilne obroke.

Koliko je važno umereno jesti i ne preterivati u hrani, tačnije ne prejedati se, posebno ne posle dugog posta, rekla nam je nutricionista Ana Todorović.

- Mnogo građana je postilo ceo post, a već koliko u nedelju će biti jaka hrana ispred njih. Na prvom mestu može doći do mučnine, do konstantne nadutosti, tako da treba biti umeren. Ako ustanemo sa stola prejedeni, mi smo sebe "otrovali ", jaki obroci treba biti raspoređeni, ne treba sve jesti odjednom. Trebalo bi da se ograničimo na dva jaja tokom jednog obroka i da kombinujemo jela sa što više salate. Obzirom na to da nas očekuju visoke temperature u narednim danima, jaja trebamo čuvati u frižideru. Nakon praznika trebamo bazirati ishranu na čorbama i supama, kao i laganim salatama - rekla je Ana.

