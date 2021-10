DAME, VAŽNO JE DA ZNATE: Najveći mitovi o raku dojke

Oktobar je mesec borbe protiv ove opake bolesti, a rano otkrivanje je ključno za lečenje. Nažalost, postoji mnogo netačnih informacija zbog kojih javnost često ostaje zbunjena.

Rak dojke je najčešća maligna bolest u razvijenom svetu. Svake godine oko milion žena širom sveta oboli od ove bolesti. Ipak, ukoliko se otkrije na vreme, veoma uspešno može da se leči. Zato je važno da se žene same pregledaju ili da učestvuju u organizovanim lekarskim pregledima za rano otkrivanje i prevenciju karcinoma dojke. Da ne bi bilo zabune, donosimo neke od mitova o ovoj opakoj bolesti.

Mit: Mamografija je bolna Ovo stvarno nije najbolji način da naterate žene da požele da se brinu o sebi. Da, mamografije su neprijatne i da, one su dosadne, ali reći da su bolne ne čini ništa osim što plaši žene testa koji bi mogao da im spase život.

Mit: Samo starije žene dobijaju rak Zapravo rak dojke može da se pojavi u bilo kom dobu. Ako vam lekar kaže da se ne brinete zbog vaše kvržice koju ste napipali jer ste premladi, potražite drugo mišljenje i pronađite novog doktora. Činjenica je da je 25 odsto žena sa rakom dojke mlađe od 50 godina.

Mit: Samo žene obolevaju od karcinoma dojke Iako su šanse male, i muškarci mogu da obole. Manje od jedan odsto slučajeva javlja se kod muškaraca.

Mit: Svaki čvorić na dojci je rak Nemojte biti previše uplašeni da proverite neku kvržicu ili izraslinu jer ste zabrinuti da su kancerogene i ne želite da znate. Činjenica je da bi to mogla da bude cista ili neko drugo benigno stanje. To takođe može da bude pretkancerogeno stanje. Bez obzira na to šta je, treba da se proveri što pre.

Mit: Hrana će vas spasti Gotovo da ne prođe nedelja bez informacija o namirnici koja će navodno iskoreniti karcinom, bilo da se radi o brokoliju, borovnicama ili nekom začinu. Međutim, uticaj ishrane na rizik od bolesti vrlo je teško utvrditi. Svakako bi trebalo da jedete ove namirnice, ali isključivo kao deo zdrave ishrane.

Mit: Dojenje smanjuje rizik od obolevanja Dojenje nudi određeni vid zaštite jer što duže dojite i što više trudnoća imate, to ste manje izloženi estrogenu koji može da stimuliše ćelije karcinoma dojke i uzrokuje njihov rast. Ali procenat smanjenja rizika je vrlo mali.

Mit: Korišćenje antiperspiranata je opasno Ne postoje dokazi koji povezuju aluminijum hlorid (koji se nalazi u antiperspirantima) s karcinomom dojke. Ukoliko ipak ne želite da koristite proizvode koji sadrže aluminijum hlorid, na raspolaganju imate veliki broj drugih vrsta dezodoransa.

Mit: Nošenje grudnjaka sa žicom povećava rizik od obolevanja Tvrdnje da grudnjaci sa žicom pritiskaju limfni čvor dojke, uzrokujući akumuliranje toksina i razvoj raka dojke, dokazano su netačne. Rak dojke nema nikakve veze s grudnjakom, kao ni s drugim odevnim predmetima.

Humanitarna akcija Hajde da imamo vremena Do kraja oktobra na Carigradskom drumu, na samom ulazu u park Kalemegdan iz Uzun Mirkove ulice, možete obaviti besplatan mamografski pregled svakog dana u periodu od osam do 20 sati. Moguće je i zakazivanje svakog radnog dana od 10 do 18 sati putem telefona 060/717-1523 i 060/717-1969.

