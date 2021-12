25 GODINA SAM OD STRAVIČNIH BOLOVA U STOMAKU PADALA U NESVEST: 6 sati je trajala operacija, a dijagnoza me je SLOMILA

Ada je žena koja je 25 godina živela sa zdravstvenim problemom koji je izazivao nepodnošljive bolove, a više lekara nije znalo šta joj je ili su odbacivali njene tvrdnje i pričali joj da "drami bezveze"! Ada je prve probleme doživela još kao devojčica. Kada je dobila prvu menstruaciju, imala je samo 11 godina. Bolovi su bili tako strašni, da je pala u nesvest u školi, pred zapanjenom decom i učiteljicom.

"Sećam se da sam osetila stravičan bol, počeo je u stomaku i širio se kao zračenje celim telom. Sećam se da sam pomislila, šta je ovo, šta se dešava, odjednom gorim, i onda sam izgubila svest. Roditelji su me odveli kod lekara, koji je rekao da to nije ništa strašno i preporučio mi lekove protiv bolova, i to malu dozu", ispričala je ona.

Godine su prolazile i bolovi postajali sve jači. Sa male doze analgetika, Ada je prešla na 800 miligrama više puta dnevno. Zbog bolova u stomaku odlagala je druženje, putovanja, na kraju čak i svoje venčanje - "padalo" je na datum kada bi imala menstruaciju zbog čega ga je odložila.

"Bolovi su uticali na ceo moj život. Ali najgore je bilo to što su mi doktori stalno govorili da to nije ništa, da shvataju da me nešto boli, ali da je dovoljno samo da popijem lek. Osećala sam se grozno jer sam bol počela da doživljavam kao deo sebe, kao problem u kojem niko ne može, ili ne želi, da mi pomogne", rekla je ona.

Ada je već bila udata i bila je u srednjim tridesetim godinama, kada je poželela da dobije dete. Nije išlo. Otišla je na detaljne preglede i doktor je utvrdio endometriozu, hronično oboljenje koje izaziva rast tkiva nalik materičnom u karlici, zbog čega nastaju krvarenja i bolovi.

"Doktor je pronašao toliko lezija, da je moja operacija trajala šest sati, umesto 30 minuta. Kada sam se probudila iz anestezije, prvo što me je pitao je - kako si preživela sa ovakvim bolovima? Kako si mogla ovo da podnosiš godinama? Konačno, neko me je video i shvatio kroz šta sam prolazila. Neko je verovao da nisam 'luda' što pričam da me boli", rekla je ona.

Ada i njen suprug već deset godina pokušavaju da dobiju dete, ali endometrioza je otežala te planove. Prošli su kroz osam neuspešnih ciklusa vantelesne oplodnje, i ostao im je jedan zamrznuti embrion.

"Ljudi stalno misle da su problemi s plodnošću put koji mora da se završi detetom. Posle svega kroz šta sam prošla, trenutno mi je u redu da budem tu gde jesam na tom putu", rekla je Ada.

Simptomi endometrioze su: Izuzetno bolne menstruacije

Bolovi u stomaku i donjem delu leđa

Bolan seksualni odnos

Abnormalno ili obilno krvarenje

Bol pri uriniranju ili pražnjenju creva tokom menstruacije

Endometriozno tkivo najčešće se zadržava na jajnicima, jajovodima ili ligamentima koji drže matericu. Ali ponekad se može naći i na rektumu, bešici, vagini, cerviksu ili čak crevima.

