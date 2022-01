REŠITE SE GLAVOBOLJE, HIPERTENZIJE I DEPRESIJE ZAUVEK UZ OVE TRIKOVE! Doktorka otkrila šta MORAMO čim se probudimo da uradimo

Muče vas glavobolja, vrtoglavica, fizička slabost, hipertenzija, povećana osetljivost na bol u zglobovima i mišićima, depresivna stanja ali nakon dan, dva sa poboljšanjem vremena simptomi nestaju?

Ako je odgovor da, spadate u grupu meteoropata!

Zbog čega imamo zdravstvene tegobe i kako da pomognemo sebi, objasnila je doktorka opšte medicine Slavica Aranđelović u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

- Problem meteoropatije povezala bih sa klimatskih promena. Klimatske promen se dešavaju oduvek, da se ne bismo plašili, one se dešavaju na 11 godina a na 400 godina dolazi do velikih promena, sada smo u tom ciklusu. Postavlja se pitanje zaštš naši preci nisu imali te probleme. U poslednje vreme svi imamo veliki problem sa meteoropatijom. Negde do 20. veka čovek je živeo u saglasju sa prirodom, danas je malo drugačije, uništili smo svoje aure. Kad govorimo o vremenskim promenama, govorimo o dnevnim i sezonskim. A one izazivaju poremećaj naših funkcija. Moramo više da se povežemo sa prirodom - objasnila je dr Slavica.

Otkrila je i kako zauvek da se rešimo tegoba koje uzrokuje meteoropatija.

- Moramo da promenimo svoje navike, da se više povežemo sa prirodom. Ljudi su postali zavisni od društvenih mreža. Preporučila bih svima da prilikom buđenja urade jednu vežbu. Rastezanje u krevetu, po buđenju treba se potapšati svuda po telu, dobro treba da se protrljaju oči i ušne školjke. Na ušnoj resici se nalazi sav teret glave, posebno tu treba da istrljamo kako bi se energija pokrenula duž kičmenog stuba. Šakama se treba posvetiti, treba da izmasiramo prvo sredinu dlana, pa potom treba da se masira poslednji članak na svakom prstu. Videćete ubrzo pozitivne zdravstvene promene - posavetovala je dr Aranđelković.

