KOLIKO DUGO MOŽETE UPOTREBLJAVATI SPREJ ZA NOS? Tri do četiri dana je optimalna upotreba, a NIKAKO DUŽE od ovog perioda!

Uskoro počinje vreme prolećnih alergija kad nos konstantno curi, a sezona prehlada je još u toku. Međutim, s korišćenjem spreja za nos ne treba preterivati.

Naime, ako to predugo radite, on može postati beskoristan jer osoba koja ga koristi razvije toleranciju na njegove sastojke, a nuspojave mogu biti veoma neprijatne.

Obavezno pročitajte uputstvo

Sprejevi i kapi za nos mogu da olakšaju disanje, ali imajte na umu da ih ne možete koristiti kad god vam padne na pamet. Oni koji sadrže fiziološki rastvor, vlaže sluzokožu nosa i pomažu kod začepljenja i izbacivanja sekreta, a oni koji se propisuju na recept često sadrže antihistamine i kortikosteroide.

Antihistamini pomažu osobama sa alergijom jer blokiraju alergijsku reakciju, a kortikosteroidi se koriste za smanjenje upale. Reč je o sintetskim verzijama prirodnih hormona nadbubrežne žlezde, koji se ne smeju koristiti predugo.

Ako ih upotrebljavate u skladu sa uputstvima, retko kad izazivaju nuspojave. Raspitajte se u apoteci koji sprej je najbolji za vas, ne kupujte ga na svoju ruku jer danas postoji više vrsta koji su efikasni da ublaže ili eliminišu problem.

Pazite koliko prskate spreja

Hronični sinusitis, odnosno začepljenje nosa, može se lečiti sa obe vrste spreja, ali su i tu prisutne nuspojave. Sprej kojim se otčepljuje nos verovatno će povećati isticanje sekreta, zbog čega ćete češće kijati, kašljati ili imati više sekreta u nosu.

Međutim, ovo su poželjne pojave, ali sprej može uzrokovati i one neželjene, poput krvarenja, glavobolje, gubitka mirisa, gubitka ukusa i nadraženosti nosa. Blago peckanje možete ublažiti ako koristite sprej bez konzervansa.

Ako sprej koristite duže od tri-četiri dana, začepljenje se može pogoršati. Naime, u početku deluje dobro, ali nakon predugog korišćenja nos se opet začepi, pa osoba ima potrebu da ga duže koristi.

Osim toga neki sastojci spreja opasne su hemikalije koje mogu oštetiti membrane unutar nozdrva, što može dovesti i do hroničnog krvarenja nosa.

Napravite pauzu

Važno je znati da preduga upotreba spreja (optimalno je tri do četiri dana, a nikako duže od sedam do 10 dana), može izazvati pojavu medikamentoznog rinitisa i umesto da ga leči, dolazi do kontraefekta, kad veće doze spreja izazivaju jaču neželjenu reakciju.

Zato, kad ste prehlađeni ili imate problema sa sinusima, za otčepljavanje nosa osim spreja koristite i neke alternativne metode, poput inhalacije.

