VITAMINI D2 I D3 NISU ISTI: Gde je RAZLIKA, koji su efekti, da li je prvi zaista korisniji od drugog u očuvanju zdravlja?

Svi smo tokom pandemije naučili koliko je vitamin D važan za održavanje zdravlja, ali mnogi ne znaju da njegova porodica uključuje čak pet formi, od kojih su dve najvažnije: vitamin D2 i D3.

Istraživanja pokazuju da ovi oblici mogu da imaju različite efekte, a evo odgovora na pitanje koji je bolji.

Iako su medicinska stanja koja su kasnije povezana sa nedostatkom vitamina D (najčešće rahitis), poznata od 17. veka, on nije identifikovan sve do ranog 20. veka - Adolf Vindaus je za to dobio Nobelovu nagradu za hemiju 1928. Danas se zna da i te kako doprinosi u prevenciji zdravlja, a odličan je borac i protiv virusa.

Molekuli D vitamina poznati kao ergokalciferol i holekalciferol razlikuju se po načinu na koji ih dobijamo.Vitamin D2 u ishrani uglavnom dolazi iz biljaka, posebno iz pečuraka i preko kvasca, dok vitamin D3 dobijamo iz životinjskih izvora, kao što su masna riba, jetra i jaja. Oba ova oblika vitamina D su takođe dostupna u dodacima ishrani.

Većina vitamina D dolazi od izlaganja naše kože sunčevoj svetlosti. Kada je koža izložena suncu, ultraljubičasti zraci pretvaraju molekul prekursora (jedinjenje koje učestvuje u hemijskoj reakciji kojom se stvara drugo jedinjenje) koji se zove 7- dehidroholesterol u vitamin D3.

Ovaj važan efekat izlaganja suncu objašnjava zašto su ljudi koji žive na ekstremnijim geografskim širinama – gde nema puno sunca, ili ljudi koji imaju tamniju kožu skloniji nedostatku vitamina D. Melanin, pigment u koži, blokira ultraljubičaste zrake od aktiviranja 7- dehidroholesterola, čime ograničava proizvodnju D3. Nošenje odeće ili krema za sunčanje imaju sličan efekat.

Oba vitamina, D2 i D3, su neaktivni dok ne prođu kroz dva procesa u telu

Pre svega, jetra menja svoju hemijsku strukturu da bi formirala molekul poznat kao kalcidiol - oblik u kome se vitamin D skladišti u telu. Kalcidiol se zatim dalje menja u bubrezima, formira kalcitriol, aktivni oblik hormona. Upravo je on odgovoran za biološka dejstva vitamina D, uključujući pomoć pri formiranju kostiju. Značajan je i za metabolizam kalcijuma, podržava rad našeg imunološkog sistema.

Tehnički, zapravo, vitamin D uopšte nije vitamin, već prohormon. To znači da ga telo pretvara u aktivni hormon. Svi hormoni inače imaju receptore (na koštanim ćelijama, mišićnim ćelijama, belim krvnim zrncima) za koje se vezuju i aktiviraju, poput ključa koji otključava bravu!

Vitamin D2 ima isti afinitet prema receptoru vitamina D kao vitamin D3, što znači da nijedan oblik nije bolji u vezivanju za svoj receptor.

Različiti efekti na organizam

Nedavno istraživanje je pokazalo da suplementacija vitaminima D2 i D3 ima različite efekte na gene važne za imunološku funkciju. Ovi nalazi su značajni jer većina prethodnih studija nije uspela da pronađe veliku razliku u efektu suplementacije vitaminom D2 ili vitaminom D3.

Glavna razlika između dodataka vitamina D2 i D3 je efekat na cirkulišuće nivoe vitamina D u krvotoku. Studije su pokazale da je vitamin D3 bolji u podizanju nivoa vitamina D u telu, a ovi nalazi su podržani nedavnim dokazima koji su otkrili da suplementacija vitaminom D3 povećava nivoe vitamina D u telu bolje od vitamina D2.

Vrlo malo studija potvrđuje da je dodatak vitaminu D2 bolji od vitamina D3. Jedno ispitivanje je pokazalo da je on bolji u lečenju imunoloških problema kod pacijenata koji su bili na terapiji steroidima. Međutim, osim povećanja nivoa vitamina D u telu, nema mnogo dokaza da su suplementi vitamina D3 bolji od suplemenata vitamina D2: jedno istraživanje je pokazalo da vitamin D3 poboljšava nivoe kalcijuma više od vitamina D2. Dakle, konačnog odgovora koji je bolji – nema.

Šta da uzmete?

Nažalost, nedostatak vitamina D je danas rasprostranjeniji nego ikad - oko milijardu ljudi širom sveta ima manjak. Zato je važno da osobe sa rizikom od nedostatka vitamina D – starije odrasle osobe, ljudi koji žive u manje sunčanim oblastima i ljudi sa tamnijom kožom – uzimaju suplemente vitamina D.

Zdravstveni radnici preporučuju da većina ljudi uzima 10 mikrograma vitamina D dnevno, posebno zimi. Ipak, važno je i ovo da znate: suplementi vitamina D3 jesu superiorna opcija za održavanje nivoa vitamina D, ali kratko izlaganje kože suncu, čak i po oblačnom danu, takođe će vam pomoći da održite zdrav nivo vitamina D!

