KAKO SU NAUČNICI SLUČAJNO OTKRILI NOVI ORGAN U LJUDSKOM TELU: Najveći je od svih! Svi se pitaju kako ga RANIJE nisu videli

Do nedavno se smatralo da ljudsko telo ima 79 organa. Međutim, naučnici su pre 4 godine pronašli neobičnu pojavu koja bi mogla da bude organ, a koja je značajno uticala na ono što se zna o medicini.

Da stvar bude još zanimljivija, u istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports, taj novootkriveni organ istovremeno je i važan za funkcionisanje tela i najveći je u ljudskom telu.

Kako je moguće da ga naučnici nisu ranije videli ako je veći čak i od kože?

Novi organ sastavljen je od mreže sićušnih kanala ispunjenih tečnošću, a na engleskom je nazvan "interstitium", odnosno intersticijum.

Intersticijum je inače u medicinskim krugovima uobičajeni naziv za prostor između ćelija u kom se nalaze gelovi, odnosno tečnosti u koloidnom stanju. Kroz taj prostor kreće se celo mnoštvo izlučevina iz sćelija - od hormona do transmitera - prema drugim ćelijama.

Slučajno otkriće Tročlani tim do otkrića je došao slučajno, tokom rutinskih endoskopija - postupaka u kojima se u probavni trakt uvodi malena kamera. Nova tehnologija naučnicima omogućuje da se tokom takvih pretraga posmatra funkcionisanje živih tkiva na mikroskopskom nivou.

Naučnici su očekivali da će videti kako je žučna kesa, koji su posmatrali, okružena čvrstom, gustom membranom. Međutim, otkrili su neke čudne nejasne uzorke. Sa svojim otkrićem obratili su se Nilu Tiseu, patologu s "New York University School of Medicine".

On je istim endomikroskopskim uređajem istražio svoj nos u potkožnom tkivu i otkrio istu strukturu. Dalja studija drugih organa pokazala je da se neobičan uzorak sastoji od kanalića koji svuda u telu provode tečnost. Iz toga proizlazi da bi sva tkiva u telu mogla biti ispunjena mrežom ovakvih kanalića koji bi u suštini svi zajedno mogli da stvore jedan organ.

Na temelju te pretpostavke tim je izračunao da bi intersticijum mogao da sadrži petinu ukupne količine tečnosti u ljudskom telu.

Zaštita od udara Naučnici verojatno nisu ranije videli ovaj organ zato što se prilikom uobičajenog uzimanja uzoraka tečnost iz kanalića iscedi, a mreža se uruši. Na taj način mreža postaje nalik na čvrstu membranu zaštitnog tkiva umesto na zaštitni jastuk ispunjen tečnošću. "Mislimo da organ deluje kao amortizer udaraca“, rekao je Nil za "New Scientist".

Prenosnik tumora No naučnici nagađaju da bi se mrežama intersticijuma takođe mogli prenositi tumori. Naime, analiza uzoraka uzetih od ljudi s invazivnim tumorima pokazala je da su ćelije raka, koje su se proširile s izvornog tkiva u kojem su nastale, mogle naći put do kanalića, što ih je pak moglo odvesti tačno do limfnog sistema. "Kada jednom uđu unutra, to je kao da su se našle u vodenom toboganu. Imamo novi prozor u mehanizam širenja tumora“, rekao je on.

