GREŠKE KOJE PRAVITE SVAKI DAN: Ove namirnice nikako ne jedite ujutro na PRAZAN STOMAK

Doručak je najvažniji obrok, ali mnogi ujutro nemaju vremena pa posežu za nekvalitetnim namirnicama što samo šteti organizmu.

Počnite da obraćate više pažnje šta ujutro doručkuje kako biste se osećali bolje i produktivnije.

1. Kafa

Povećava kiselinu, daje vam gorušicu i ometa probavu. Kafa smanjuje lučenje žuči i žulučanih sokova, pa stoga otežava probavu druge hrane. Takođe pojačava proizvodnju hlorovodonične kiseline u digestivnom traktu zbog čega možete doboti gastritis.

2. Začinjena hrana

Začinjenost i ljutina mogu uzrokovati bolove, jer začini i čili na prazan stomak iritiraju njegovu osetljivu sluzokožu, uzrokuju kiselost i otežavaju probavu.

3. Banane

Verovatno jedete banane svakog jutra i mislite da je to dobro jer su one hranjive. Međutim, na prazan stomak one mogu loše uticati na vaše srce. Banane su bogate magnezijumom i kalijumom pa mogu prenatrpati vaš krvotok ovim sastojcima i naštetiti srcu.

4. Paradajz

Neki ljudi prvo što pojedu ujutro je paradajz, jer se smatra izvorom mnogih hranjivih sastojaka. Međutim, visoka količina taninske kiseline daće vam kiselost koja će jednom dovesti do čira na želucu. Čak su i krastavci teški za probavu kad je stomak prazan, pa izbegavajte ujutro sirovo povrće i salatu ostavite za kasnije tokom dana.

5. Citrusno voće

Ovo je nešto što vam je mama stalno govorila i bila je u pravu – citrusno voće povećava proizvodnju kiseline sa veoma neprijatnim posledicama, ako ste ga uzeli na prazan stomak. Takođe usporava probavu i ometa funkcionisanje organizma tokom čitavog dana.

6. Rafinisani šećer

Ako volite ujutro da popijete voćni sok sa šećerom, sada je vreme da promenite tu naviku, jer višak šećera na prazan stomak dugoročno gledano može naštetiti jetri i pankreasu. To je jednako loše kao da ste popili flašu vina ujutro na prazan stomak. Od svog tog šećera imaćete osećaj nadutosti i problem s gasovima. Šećer u prerađenoj hrani, poput krofni, je dvostruko lošiji, jer neke vrste kvasca iritiraju sluzokožu stomaka i uzrokuju nadutost.

