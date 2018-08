NAŠLA SAM BOLESNE I UVRNUTE SNIMKE U NJEGOVOM TELEFONU: Devojka (21) odmah raskinula veridbu, a zbog ovog detalja svi je OSUĐUJU!

Kler Dolton (21) iz SAD okončala je četvorogodišnju vezu nakon što je u telefonu svog verenika pronašla "bolesne i uvrnute" porniće.

Da stvar bude gora, za tog dečka je trebalo da se uda samo nedelju dana posle. No, odbegla nevesta, koja za sebe kaže da je velika vernica, nije mogla da pređe preko toga otkrića jer je želela da ima "odnos prema Božjim pravilima".

Na svome blogu je ispričala kako je instinktivno uzela verenikov mobilni telefon da bi proverila kada se zatvara lokalna prodavnica, a onda je uočila tri reči u njegovoj pretrazi koje su joj promenile celu perspektivu.

"Izašla sam iz tog prozora, a onda sam pronašla nekoliko drugih u kojima su bile otvorene bolesne i uvrnute ideje za to kako bi žene trebalo da izgledaju. Osetila sam mučninu u želucu", napisala je Kler na svom blogu.

Kada je sad već bivšeg verenika suočila sa svim, on je nespretno okrivio svog brata tvrdeći kako je on imao "problem" pa mu je trebao njegov mobilni telefon. Satima su razgovarali pre nego što joj je priznao da gleda porniće, što je ona odmah protumačila kao zavisnost od pornografije.

"Čvrsto sam odlučila da otkažem venčanje jer je muškarac koji je sedeo preda mnom odjednom za mene postao stranac", rekla je.

Premda je Kler sebe okarakterizirala kao žrtvu, mnogi su joj u komentarima poručili da je preterala.

"On je gledao porniće, ona otkazala venčanje. Jedno od njih gadno pretjeruje. Čitajte: ne on!", "Zašto gledanje pornića jednom, dvaput ili čak triput nedeljno odmah znači da ste zavisni. Popio sam čašu vina danas uz večeru, ali to ne znači da sam alkoholičar", osudili su neki nesuđenu mladu.

No, nisu svi tako reagovali, već je bilo i onih koji su njen potez pohvalili i pružili joj podršku.

"Budimo realni, ako se ona s tim ne slaže, onda je donela ispravnu odluku i tuđe mišljenje nije važno", zaključili su ljudi iz protivničkog klana.

