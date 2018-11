DOMAĆA POSNA BAJADERA KOJA SVIMA USPEVA: Izuzetan spoj ukusa čokolade, keksa i oraha čini ovaj kolač izuzetnim

Ovaj tekst je preuzet sa sajta Stvar ukusa.

Potrebno je:

800 g šećera

200 g šećera u prahu

200 g posne čokolade

200 g posnog mlevenog keksa

200 g mlevenih oraha

250 g margarina

limun



Priprema:



Prvi deo:

Ušpinovati 400 g šećera sa malo vode. U to dodati 100 g strugane čokolade. To izmešati i dodati 200 g mlevenog keksa. Kad se to prohladi dodati 100 g margarina. Ovo sipati u pleh koji ste prethodno podmazali limunom.



Drugi deo:

Ušpinovati 400 g šećera sa malo vode. Dodati 200 g mlevenih oraha i 100 g margarina. To sipati na prvi deo.



Treći deo:

200 g šećera u prahu umutiti sa malo tople vode i 100 g rastopljene čokolade. Zatim dodati 50 g margarina i sve to rastanjiti na drugi deo, pa ostaviti u frižider da se stegne.



Bajadera mora da odstoji u frižideru duže da bi se steglo i da bi lepo mogla da se seče. Prijatno!



