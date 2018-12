UDVARAO JOJ SE ZAUZET DEČKO, A ONDA JE ZBOG SVOG POTEZA POSTALA META TVITERAŠA: Srpkinja javno objavila svoje iskustvo, a skoro svi su je osudili!

Javi mi se lik, pita me da izađemo xy puta, ja ga pitam da li ima devojku, on kaže ne, pošaljem njegov profil u dm devojci i pitam je l' joj to dečko, ona kaže da, ja pošaljem skrinšotove, ona raskine sa njim, on se izdrka na mene što sam joj rekla, sačuvajmo minimum dostojanstva