OGROMNA MOĆ PRIRODE: ANGINA PEKTORIS izlečena biljnim kompletom za samo mesec dana

Suprug PERKE S. iz Ivanjice govori o njihovom iskustvu sa Antistres + Corvit + Cirkul kompletom za srce.

– Na Internoj klinici u Beogradu su mi rekli da bi operacija bila veoma rizična. Zbog toga sam strahovao, od svakog njenog napada a nisam znao kako da joj pomognem. Dugo sam razmišljao da li da pokušam sa biljnim preparatima, ali me sprečavalo to sto se radilo o srcu. Da se radilo o nekom drugom oboljenju, lakše bi se odlučio. Međutim, na kraju sam shvatio da ćemo je izgubiti ako nesto još ne preduzmemo. Otišao sam u BIO-TEO centar i odneo njenu dijagnozu. Dugo sam razgovarao sam vlasnikom Centra, travarom Stevom Marićem. Uverio me da mojoj supruzi njegovi preparati neće naškoditi, savetujući komplet Antistres + Corvit + Cirkul. Ovaj komplet sadrži tri vrste kapi. Pridžavali smo se svih uputstava koje nam je Marić dao.

Već posle nekoliko dana zapazio sam da se Perka manje zamara, pa smo nastavili sa ovim čudesnim kompletom biljnih tvorevina. Moja supruga se brzo oporavljala i ulazila u normalne tokove života na koje smo već bili i zaboravili. Danas je njeno stanje potpuno normalno, jer su Stevini preparati zaista učinili čudo.



Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul možete poručiti klikom OVDE, po ceni od samo 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Antistres + Corvit + Cirkul je registrovan dijetetski suplement upisan u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod brojem 13317/2018 od 20.09.2018. godine.

(Promo - tekst / Foto: Profimedija, Promo)

Kurir

Autor: Kurir