ONI TO NE ŽELE DA PRIZNAJU: Muškarci obožavaju kada za njih radite ove 4 stvari, ne vole ih samo ŽENE!

Zvuči neverovatno, ali nekada je i muškarcima potrebno nežnosti i pažnje. Postoji još nekoliko stvari koje očekuju od vas, ali vam to neće priznati.

Probajte s vremena na vreme da ćutite u njegovom zagrljaju

Neka velike reči zamenite blagim dodirom njegove kose. Neka u tom trenutku shvati da vam je kraj njega sve na mestu. Ne bežite od povrataka u prošlost, prisetite se zajedno kako ste se zaljubili. Pohvalite neki njegov lep gest s početka veze i iznenadićete se kada vidite koliko vaš muškarac u stvari dobro pamti male, a važne trenutke.

Muškarcima je važno da vide kako ste srećni zbog nekih njegovih postupaka

Neka se i on oseća dobro jer je za vas učinio nešto posebno, udelite mu kompliment i tražite da s vama podeli svoje viđenje problema koji ga muče. Pokažite da verujete u njegov sud i da ste tu ako zatreba. Da ćete učiniti sve da pomognete, kao što biste voleli da i on učini za vas.

Budite mu primer

Kupite ulaznice za bioskop, ali za film koji bi on najradije gledao. Ako nemate ništa protiv sporta, još bolje. Kupite ulaznice za utakmicu ili barem iz novina saznajte kada igra njegov klub. Nakon toga će imati mnogo više pažnje i razumevanja kada se bude pričalo o novoj haljini ili frizuri. Učinite nešto romantično za njega. Odvedite ga na večeru ili na piće. Ne mora uvek on vas da izvede. Oduševite ga i ispunite mu neku želju pa će i on sam shvatiti da bi trebalo da se oduži.

Muškarcima je potrebna i fizička nežnost - dodir, milovanje, poljubac i zagrljaj

Prema nekim istraživanjima, njima je to važnije u vezi nego ženama.Kad ste vi njega poslednji put prvi pomazili ili izmasirali mu leđa ako ga bole? U savremenom svetu muškarac koji pokazuje i prima nježnost smatra se slabićem. Pokažite nežnost bez zadrške.

