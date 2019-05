RODITELJI OPREZ: Ovo se nikad ne govori sopstvenoj deci

Kad ste na kraju živaca zbog toga što su vas klinci iznervirali, lako je planuti i izgovoriti ono što ne mislite. Ipak, granice moraju da postoje i što ih pre postavite, biće vam lakše da održite autoritet. Donosimo vam nekoliko saveta koji se tiču onoga što svojoj deci nikad ne treba da kažete ako želite da vaš odnos bude bolji.

Zašto ne možeš da budeš kao tvoj brat/sestra?

Poređenja dece neće učiniti da se ona osećaju dobro, zapravo samo mogu doprineti razdoru, rivalstvu i svađama među braćom i sestrama. Umesto da pokuša da bude dobro kao brat ili sestra, dete će pomisliti kako se ne može takmičiti s njima, pa se neće ni potruditi da napreduje.

Zato prihvatite da je svako dete drugačije i fokusirajte se na izgrađivanje njegovih individualnih talenata i veština.

Sačekaj dok ti otac ne dođe kući

Kad "predajete palicu" partneru, vi pokopavate sopstveni autoritet, tako da će se klinci vrlo brzo upitati zašto uopšte vas da slušaju kad postoji još neko koga takođe moraju da poslušaju. Ovo može da izazove i tenzije u slučaju kad jedan roditelj dođe kući umoran i ne želi da izigrava policajca među decom koja su nešto pogrešila. Tako će deca zaboraviti da je to što su uradila uopšte i bilo loše.

Umesto što prebacujete odgovornost i pretite, sami odmah izađite na kraj s lošim ponašanjem svoje dece.

Ako budeš nevaljao, doći će babaroga i odneće te

Zastrašivanje nema dugotrajan efekat, a postoji mogućnost i da će kod dece izazvati traumu, koja često vodi do noćnih mora. Dete će verovatno shvatiti da ga lažete i više vam neće verovati. Važno je da autoritet dolazi od vas samih, a ne od neke "više sile".

Ako dete ne uradi ono što ste mu rekli, promenite ton ili se oslonite na govor tela. Spustite se na njihov nivo, pogledajte ih direktno u oči i recite im mirno i jasno šta želite da urade.

Ako ne požuriš, ostaviću te ovde

Jedan od najvećih strahova svakog deteta je da će biti ostavljeno ili da će se izgubiti. Iako vi znate da ih nećete ostaviti, oni ne znaju, i možete samo da izazovete njihovu nervozu i plač.

Umesto ovakvih pretnji, bolje pogledajte zašto vaše dete još nije spremno za pokret i pronađite mirne načine da ubrzate stvari.

Ti si užasno nevaljalo dete

Deca ovako počinju da veruju da je zloba deo onoga što oni stvarno jesu i tako i nastavljaju da se ponašaju. Ako je preteralo, odvojite ga od onog što radi i recite: "Ne sviđa mi se kako se ponašaš."

Isto tako, ne zaboravite da ga pohvalite kad nešto dobro uradi. Pohvalite ga da zna da želite da se uvek tako ponaša.

To je lako, kako to ne umeš

Ako deca imaju problema s domaćim zadatkom ili čitanjem, najgore što možete da uradite jeste da pogoršate stvari. Postavljanje pitanja tipa "šta je ovo" samo ih čini nervoznim, pa ćete zajedno početi da se vrtite ukrug.

Recite im da verujete da mogu malo bolje ako se koncentrišu. Ako i pogreše, dajte im još neku šansu. Nemojte biti frustrirani, već učenje učinite zanimljivim.

Bolje da se nisi ni rodio

Ovo je najgore što možete reći svom detetu. Ma šta ono uradilo pogrešno, to nije nikakav izgovor za ove teške reči. Frustrirani roditelji obično to kažu u afektu, a samo retki to stvarno i misle. Ipak, deca često poveruju u to, teško zaboravljaju i ovakve reči mogu trajno uništiti njihovo samopoštovanje.

Ako osetite da ste blizu ovakvih ispada, idite u drugu prostoriju dok se ne smirite.

Zašto nikad ne uradiš ono što ti kažem

Ovo može da izgleda kao mala kritika, ali ako se stalno ponavlja, postaje pretnja. Deca dobiju predstavu da ništa ne mogu da urade kako treba i prestaju da se trude. Ovakva pitanja ne traže odgovor od klinaca, pa ih nikad ne treba ni postavljati. Pametnije je biti određen i tačno navesti šta želimo od njih da urade, i ne zaboravite - razgovorom, ljubavlju i poverenjem sve se rešava!

(Ljilja Jorgovanović, Foto: Shutterstock)

Kurir