STARI RECEPT NA NOV NAČIN! Posle ove palente sa pečurkama, cela porodica biće SITA! (RECEPT)

Palenta je i danas veoma popularan obrok, a žene se posebno odlučuju na nju jer spada u zdravu ishranu.

Sastojci za palentu:

100 g instant palente

450 ml vode

pola kašičice soli

1 kašika putera ili maslinovog ulja



Sastojci za pečurke:

250 g šampinjona

2 cena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

pola kašičice soli

1/4 kašičice sveže mlevenog bibera

1 kašičica majčine dušice

krem sir ili mileram po želji

Priprema:

Oprati pečurke ispod hladne vode, pa ih staviti na kuhinjski ubrus da se ocede. Ako ima dovoljno vremena za pripremu, skinuti kožicu s klobuka, jer su šampinjoni tako svarljiviji. Iseći ih na četvrtine. Očistiti beli luk i sitno iseći. Na tihoj vatri zagrejati maslinovo ulje, dodati beli luk i pržiti dok ne zamiriše. Dodati isečene šampinjone i dinstati poklopljene dok ne puste svoje sokove. Skloniti poklopac, pa dodati so, biber i majčinu dušicu. Dinstati, mešati dok ne ispari sva tečnost.

Izmeriti instant palentu. U šerpi dovesti do ključanja 4 puta više vode. Smanjiti na tiho, pa dodati so, puter ili maslinovo ulje. Dodavati malo po malo izmerenu palentu, stalno mešajući. Kuvati 2 do 3 minuta dok se ne zgusne. Proveriti da li je palenta dovoljno slana, pa dosoliti ako je potrebno. Palentu sipati na tanjir dok je vruća, jer se hlađenjem zgušnjava i neće moći da se oblikuje. Preko palente rasporediti dinstane pečurke. Servirati odmah uz mileram ili krem sir. Jela s pečurkama se ne podgrevaju. U receptu su navedeni šampinjoni ali u obzir dolazi bilo koja vrsta jestivih pečuraka.

