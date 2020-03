SAVETI NUTRICIONISTE KAKO DA OJAČATE PLUĆA I IMUNITET! Jedite ribu, žitarice, a ovaj začin morate da imate u kući

Nutricionista otkriva kako da ojačate imunitet i disajne puteve: Ovaj začin je dobar za pluća! Za dobro zdravlje je ključan dobar imunuloški sistem kao odbran organizma od virusnih i bakterijskih infekcija.

Najbolji način za poboljšanje imuniteta je uravnotežiti kalorije, jesti laganiju i probavljivu hranu. Savete za bolji imunitet podelila je nutricionistkinja, mr. sc. Irena Švenda.

Kako poboljšati imunitet?

Najbolje je da uravnotežite kalorije i unesete puno dobrih masti, vlakana, kvalitetnih ugljenih hidrata i različitih izvora belančevina. Kao i kod drugih virusnih infekcija postoje namirnice koje mogu da poboljšaju imunološki sistem. Prvenstveno je to hrana bogata C vitaminom, sveže voće i povrće ili kraće termički obrađeno, masnoće i vlakna.

"Treba jesti namirnice bogate C vitaminom kao što su luk, beli luk, praziluk, peršun i celer. Luk i beli luk osim što su odlični u borbi protiv virusa i bakterija, pomažu i kod različitih disajnih infekcija. Luk možemo jesti i sirov, a možemo ga ubaciti u supu. Takođe, naseckani peršun ili celer dobro je dodati u supur. Što se tiče voća, izvrsne voćke su nar i citrus", kaže Irena. U ishranu treba uvrstiti i maslinovo ulje, jesti meso, ribu, avokado, semenke i orahe.

foto: Profimedia

"Jedite namirnice koje su probavljive i stvaraju puno sluzi u želucu i gornjim disajnim putevima. Dinstana hrana, žitarice, mahunarke, meso, riba, povrće koje je kratko termički obrađeno i salata. Uz to, preporučujem korišćenje začina u ishrani", govori Irena.

Redovno konzumiranje takvih namirnica štiti organizam od virusa i bakterija te nam pomaže u sprečavanju da se razbolimo. Težite raznolikim začinima i biljem. Cimet i crni biber su odlični začini, a cimet pomaže za zdravlje pluća.

foto: Shutterstock

Osim toga, jako je bitno piti vruće napitke.

" Čaj je odlična preventiva. Efikasan je čaj od đumbira, a unutra možete staviti klinčić koji je antiseptik. On se može žvakati, a i dezinfikuje grlo. Takođe, usta možemo ispirati čajem od žalfije. U čaj treba staviti med koji blago deluje na sluznicu i limun koji je bogat C vitaminom ili pomorandžin sok, ali s njim treba biti oprezan jer on deluje agresivno za sluznicu želuca. Stoga oni koji imaju gastritis treba da budu oprezni. Uz to, u čaj možemo dodati i malo crnog bibera. Umesto hladne vode probajte da pijete toplu vodu, odnosno vruću vodu do nivoa podnošljivosti", objašnjava Irena.

Ukoliko primetite simptome prehlade treba se pridržavati ovih prehrambenih navika, unositi lagane namirnice bogate nutrijentima, piti vruće napitke, a uz to savetuje se i ispiranje usne dupljepropolisom koji ima antivirusna sredstva i pomaže u borbi protiv virusa i bakterija. Pored ishrane vrlo je bitna fizička aktivnost i izlaganje suncu.

"Sunčeva svetlost je dobra za imunitet, a loša za viruse. Jedan od razloga što je grip zimski problem jeste taj što se virus gripa najbolje prenosi pri nižim temperaturama i niskoj vlažnosti. Sunčeva svetlost takođe pomaže našim telima da proizvode vitamin D, a bakterije i virusi se uništavaju pomoću sunca", kaže Irena.

foto: Profimedia

Izloženost prirodi smanjuje stres, a i poboljšava funkciju imunoloških ćelija.

Još jedan ključan faktor za bolji imunitet je san.

"Regeneracija naših tkiva najbolje se kreće od 22, 22:30 h do dva sata u noći. Ako pomerimo taj deo preskačemo lučenje hormona rasta koji utiče na oporavak naših tkiva i imunološkog sistema. Time smanjujemo mogućnost obrane organizma od bilo kojih uzročnika prehlade. Spavanje na vreme je vrlo bitno, a može i rano buđenje. Spavanje do 23 sata je ključno za imunološki sistem. U proseku je dovoljno 7 do 8 sati, a nekim ljudima može biti dovoljno i šest sati sna", zaključuje nutricionista.

foto: Profimedia

Kurir.rs/24satahr

Kurir