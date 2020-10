ZUBAR POKAZAO KOLIKO PASTE JE STVARNO POTREBNO ZA PRANJE ZUBA! Doktor postao HIT na TikToku, a video pregledalo 700.000 LJUDI!

Malezijski zubar Gao Je Teh postao je viralan na TikToku zahvaljujući videu o potrebnoj količini zubne paste koja se treba koristiti pri pranju.

Zubar je pokazao količinu paste kakvu prikazuju na četkici u reklamama za zubne paste i objasnio da je to u stvari previše paste. Pokazao je da je puno manja količina paste dovoljna za decu i odraslog čoveka i iznenadio mnoge.

Video je pregledan više od šest miliona puta, a lajkovalo ga je preko 700 hiljada ljudi.

Dakle, kolika količina zubne paste je dovoljna za pranje zubi odraslog čoveka? Veličina graška.

Deci ispod tri godine treba još manja količinu od toga. "To je zato što fluor, ako se unosi u velikim količinama, može izazvati stanje poznato kao zubna fluoroza na zubima u razvoju. Kozmetičke implikacije kreću se od blage promene boje do žutih i smeđih mrlja do očiglednih jamica na zubima", otkrio je za BuzzFeed.

