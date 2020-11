ZGROZILA SAM SE KAD MI JE STIGLA OVA FOTKA! Žene u Srbiji doživljavaju ovakvo MALTRETIRANJE na društvenim mrtežama! STRAŠNO!

Šanai Bruks-Džekson bila je zgrožena kada je na društvenoj mreži stigla fotografija muškog polnog organa, a i žene i devojke širom Srbije, ničim izazvane, samo zato što lepo izgledaju i što su mlade, dobijaju grozne poruke i fotografije.

Šanai je bila zgranuta kada je videla fotku koja joj je stigla iznenada i "ničim izazvana" i odlučila je da odmah reaguje i to tako što je mladića prijavila njegovoj majci.

"Kada mi je poslao fotografiju, bacila sam svoj telefon. Videla sam, bacila telefon i rekla 'ne, ne, ne'. To je bila kap koja je prelila čašu za mene".

foto: Profimedia

Šanai je na društvenim mrežama našla njegovu majku i odlučila da joj kaže za ponašanje njenog sina."Samo želim da znate da vaš sin misli da je normalno da iznenada šalje devojkama fotografije svog peni*a. Izgledate kao divna dama, tako da znam da ga vi niste vaspitali da se tako ponaša. Mislim da bi možda trebalo da ga podsetite kako treba da se ponaša prema ženama, sa istim poštovanjem sa kakvim želi da se one ponašaju prema njemu", napisala je ona u poruci koju joj je poslala.

Nakon toga mu je javila da je pisala njegovoj majci i blokirala ga.

Međutim, Šanai je bila iznenađena odgovorom. Njegova majka tvrdila je da on nije poslao tu sliku.

"Kada sam pisala njegovoj majci, ona je bila u fazonu 'neko mu je hakovao profil', ali nije, on se pre toga dopisivao sa mnom i to je on na fotografijama. Na kraju je rekla 'ja ću se pobrinuti za ovo'. Prvo je poricala, a onda je rekla da ga ona nije tako vaspitala. Mislim, on je u dvadesetim, nema više 16 godina".

Šanai je na društvenim mrežama podelila skrinšotove dopisivanja sa njegovom majkom, gde se vidi kako je napisala: "Neko mu je hakovao profil prošle godine i slao je ovakve fotografije skoro svim njegovim prijateljima sa liste. Kada je ta fotografija poslata?"

Nakon što joj je Šanai odgovorila da joj je to on poslao dok su se dopisivali majka joj se izvinila.

Devojka kaže da je čitavu priču objavila na društvenim mrežama kao upozorenje ljudima koji smatraju da je prihvatljivo slati intimne fotografije ljudima koji to nisu tražili.

I Jadranka, čitateljlka kurir.rs, javila se i rekla da čim je otvorila profil na društvenoj mreži, počela je da dobija zahteve za prijateljstvo. Nije sve prihvatala već samo one ljude s kojima je imala zajedničke prijatelje. Međutim, to nije nikakva sigurnost.

"Mnogi su mi se skoro odmah javili. Ispočetka su bili veoma prijatni, uljudni, ali veoma brzo su počeli da otkrivaju svoje namere. Skoro sam pala sa stolice kada mi je stigla prva takva slika. Bila sam zgrožena i nisam mogla da verujem da se takve strvari dešavaju i kod nas, kao ni da su muškarci u Srbiji toliko slobodni, da ne kazem perverzni. Da je to bio jedan i usamljen slučaj, ne bih bila toliko ni zgrožena, ali dobila sam više od dvadesetak fotografija od različitih muškaraca, starijih i mlađih. Sve sam ih blokirala, a sad moja profilna slika nije moja, već mog kućnog ljubimca, pa su me ostavili na miru", rekla je Jadranka.

foto: Profimedia

Kurir.rs

Kurir