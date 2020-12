NA BOŽIĆ USTANEM U 5 UJUTRO I NE SEDAM DO 22 SATA Moj muž za to vreme IGRA IGRICE, ja ih sve SLUŽIM! Svet UŽASNUT njenom ispovešću

Trejsi Šepard (42) iz Eseksa otkrila je kako izgleda njen prosečan Božić i time izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama. Kako kaže, njen suprug Stiv (36) to vreme za koje ona sprema praznični dan koristi da igra igrice.

Trejsi i Stiv imaju dvoje dece - Tomasa (9) i Kejlu (8).

- Na Božić ja radim sve. Stiv je veoma opterećen poslom, radi 60 sati nedeljno. Ne smeta mi to jer uglavnom ne zovemo goste, već je samo nas četvoro. Međutim, mrzim da čistim jer sam i inače zaposlena kao čistačica i muka mi je da sa posla koji podrazumeva čišćenje puno radno vreme odem u kuću gde me čeka još čišćenja - kaže ona.

Trejsi kaže da je ona preuzela na sebe sve kućne poslove kada je Stiv počeo da radi kao taksista, budući da uglavnom nije bio mnogo vremena kod kuće. I kada je promenio posao, ta tradicija je ostala, pa sada Trejsi ceo dan provede u pripremama, dok Stiv igra igrice.

- Prošla godina je bila prva kada Stiv više nije bio taksista. Pre toga je zaista bio stalno premoren pa je bilo logično da ću ja da preuzmem. Tako naš Božić izgleda tako što ustanem oko pet ujutro. Stiv obično spava do oko pola osam. Onda otvorimo poklone, Stiv raskloni ukrasni papir i tu prestaje njegov posao, a ja preuzumam. Počnem sa jakim doručkom, klasičnim engleskim koji podrazumeva prirpemu kobasice, slanine, paradajza, pasulja, tosta i uštipaka od krompira. Napravim nama čaja i kafe, a limunadu spremim za decu. Onda se umijem, istuširam, pomognem deci da rasklone igračke. Za sve to vreme, Stiv uglavnom igra igrice. Potom krenem da usisavam i ribam kuću i potom opet kuvam. Uglavnom je praznična trpeza ista, povrće, pečeni krompir, umak i pečenje i jorkširski puding. Obično spremim jednu ćurku i jedno pile pošto Stiv ne voli ćuretinu. Potom prelazim na pripremanje čokoladne torte i grickalica. Posle treba oprati to posuđe i raskloniti sve. Uglavnom ni ne sednem, već ceo dan šetam po kući i dodajem Stivu i deci piće i posluženje. Međutim, ne smeta mi da to radim na Božić, to je praznično vreme i želim da im ugodim - kaže ona, dodajući da prvi put tog dana uglavnom sedne oko pola deset uveče.

