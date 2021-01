BRZA TORTA, GOTOVA ZA MANJE OD POLA SATA! Bela HUANITA vrlo je jednostavna, a pravi se od samo PAR SASTOJAKA! (RECEPT)

Znamo da ćete pomisliti da nema te torte koja bi mogla brzo da bude gotova, ali ćemo vas odmah demantovati receptom.

Tortu belu Huanitu ćete napraviti za, bukvalno, 15-ak minuta.

Sastojci:

200 g napolitanki

10 kašika šećera

1 l mleka

500 g šlaga

2 kesice želatina

Priprema:

Mleko i šećer skuvajte i ostavite da se ohladi, a zatim dodajte dva želatina koja ćete prethodno razmutiti u malo vode. Umutite 400 grama šlaga sa mlekom i šećerom, a zatim dobijeni šlag pomešajte sa prethodno skuvanim šećerom i mlekom.

Tepsiju, ili kalup obložite providnom folijom i tu sipajte deo bele smese, a u preostali deo dodajte napolitanke koje ste prethodno izmrvili.

Sve to dobro promešajte da se sjedini, a zatim to sipajte u kalup. Onda stavite u frižider da se stegne, a za to vreme umutite preostali šlag i kiselu vodu, ili mleko, a nakon što se torta bude ohladila, ukrasite je šlagom.

