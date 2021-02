DEČKO JU JE JAVNO PONIZIO, SAD ČUPA KOSE! Samanta imala 165 KG, smršala 92 KG, 20.000 $ dala za operacije i danas je prava BOMBA

Samanta Rovlej (30) iz Kalifornije od detinjstva se borila sa kilogramima, u školi je trpela maltretiranje, a njeno samopouzdanje potpuno je uništeno pre dve godine kada ju je tadašnji partner ostavio putem društvenih mreža, objavivši fotografije sa drugom.

Samohrana majka izgubila je više od 92 kilograma i potrošila 20.000 dolara na plastičnu operaciju pošto je saznala da je dečko vara. Ona je, kada ju je dečko javno ponizio, imala 165 kilograma, a posle sad ima 72 kilograma.

Nije mogla da veruje da joj se to događa, ali vrlo brzo odlučila je da tešku životnu situaciju pretvoriti u lekciju i motivaciju.

- Godinu i po dana smo bili zajedno, ali to niko nije znao jer me uvek skrivao. Osećala sam se jako loše u toj vezi, stalno sam ja pokušavala da usrećim njega, a sebe sam zapostavljala. Kada me prevario i objavio to na društvenim mrežama, shvatila sam da se moram posvetiti sebi - rekla je.

Odlučila mu se osvetiti na najbolji mogući način - gubitkom kilograma. Iste godine podvrgla se liposukciji stomaka, ali kaže kako je to odlično uložen novac, jer je sada napokon srećna.

kurir.rs/daily mail

BONUS VIDEO

Kurir