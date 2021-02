GENIJALNI TRIK ZA ČIŠĆENJE LESNIKA: Lako, brzo, a prsti će vam biti zahvalni jer ih nećete POVREDITI ako koristite ovu metodu!

Čišćenje lešnika je pipav i nezgodan posao, to znaju svi koji su barem jednom probali. Plodovi su sitni i ne mogu tako lako da se drže prstima, kao što mogu orasi i to oni krupniji. Ko je probao da drži lešnike i udara ih čekićem ili nečim teškim, zna da to može da bude neprijatno jer je neminovno da ćete se barem jednom "lupiti" po prstima.

foto: Printscreen/Facebook

Ono što je dodatno otežava situaciju kada su lešnici u pitanju je i kada opna prsne, sitni delovi se svuda raštrkaju, a što više loma, to je više posla. Oštri i sitni delovi lešnika mogu i da povrede.

Međutim, na Fejsbuku se pojavio video sa trikom koji rešava ovaj problem, a nazvali su ga "izumom stoleća". Treba vam jedan okasti ključ, neka 13, eventualno 14 i da može da obuhvati lešnik, jedan po jedan ali tako da možete da ga nežno udarite čekićem i onda povučete zajedno sa smrskanom ljuskom u neku posudu. Još ako imate zgodan panjčić za lupanje i stoličicu prikladne visine, posao ćete obaviti brzo i lako. Svi prsti na broju i nepovređeni, a oko vas nema loma i nijednog delića na koji se možete ubosti.

Video genijalnog izuma možete pogledati ovde.

foto: Printscreen/Facebook

