MALO SU IZMENILI PRAVILA I IMAJU SAVRŠEN BRAK: Koriste MODIFIKOVANU MONOGAMIJU, ne varaju se međusobno i ostariće ZAJEDNO!

Svi su različiti i shodno tome, svako ima drugačije afinitete i sklonosti.

foto: Profimedia

Polje ljubavi nije ništa drugačije, a svako brak i zajedništvo doživljava na svoj način, ali se neki razlikuju od većine. To je slučaj i sa blogerkom i novinarkom Ališom Luis koja je otkrila neobičnu bračnu metodu koju praktikuje sa suprugom Lorensom.

Ališa je za jedan portal opisala njihov način života i zajednice, a tvrdi da ovom ekscentričnom pristupu duguju sreću u braku. Ono je njena ispovest koju možete pročitati u celosti.

- Pre nekoliko meseci rekla sam suprugu: "Treba mi novi dečko sa Interneta". Odgovorio je da moramo da mi pronađemo jednog. Možda ste zbunjeni i pitate se zašto s mužem pričam o prevari kao da se radi o papirnoj maramici. Dve reči će vam sve objasniti - modifikovana monogamija", napisala je.

foto: Profimedia

Prisilno zauzimanje jedne strane je tako česta u vezama. Ili se viđate sa nekim ili ne. Ili ste monogamni ili ste otvoreni za nekoliko odnosa. Nema mesta ni za šta drugo.

Ali, Lorens i ja podržavamo ideju o fluidnosti veza. Iako parovi sigurno mogu da budu monogamni ili pak suprotno od toga, oni mogu da budu i nešto između te dve opcije. I o tome je reč kod nas. Izmenili smo definiciju monogamije jer nam se činila besmislenom i potencijalno štetnom - da se pretvaramo da nikada više nećemo smatrati druge ljude privlačnim.

Ne zavaravajte se, Lorens me zaista privlači - obožavam njegovo lice, njegov smisao za humor i činjenicu da toliko voli knjigu "A Song of Ice and Fire" da bi mogao da doživi srčani udar kada/ako nastavak "The Winds of Winter" bude objavljen. Ali u isto vreme ja sam žena od krvi i mesa i povremeno mi treba potvrda sa strane.

Ono što dobijamo baveći se zanimljivim flertom nije nešto što nedostaje našoj vezi. Mi stalno flertujemo često uz pomoć refernci iz pop kulture. Naši poznanici su uvek iznenađeni činjenicom koliko se i dalje volimo nakon devet godina veze. Dakle, sve ovo nije zbog: "O, moj muž nikada ne flertuje sa mnom, moram to da potražim negde drugde". Ovo je jednostavno sekundarni način da dobijem naklonost spolja.

foto: Profimedia

Ovo funkcioniše jer na neki način osigurava da smo uvek otvoreni i iskreni jedno prema drugom. Znam na čemu sam i obrnuto. Mi smo kao Vil Smit i Džejda Pinket Smit - ništa se ne dešava, a da to ne kažemo jedno drugom. Ovaj nivo komunikacije održava nas emocionalno i mentalno povezanim, zbog čega mogu da verbalizujem svoju želju da flertujem sa slučajnim frajerima i Lorens se oseća slobodnim da proćaska sa nekom devojkom na društvenim mrežama.

Ne pokušavam da kažem da nema ljubomore, to je nešto što prosto postoji... I ja sam kriva za to. Ranije sam mislila da se Lorensova sklonost prema Internet prijateljstvima odražava na mene i našu vezu. Ali kada sam počela redovno da se dopisujem sa jednom starom simpartijom, shvatila sam da to zapravo uopšte ne utiče na stanje moje veze. Jednostavno je zabavno imati prijatelja sa kojim povremeno možete da se našalite na račun seksa.

Modifikovana monogamija nije osnova našeg odnosa. To je samo jedan od mnogih faktora koji potvrđuju da sam izabrala pravog muškarca da provedem život s njim. Ali, ovaj pristup omogućava nam da budemo ono što jesmo bez straha. Slučajno oboje obožavamo da besramno koketiramo -

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./She Knows)

Bonus video:

00:25 ŽARKO PASPALJ ČESTITAO KURIRU 18. ROĐENDAN: Srećno i slavite još mnogo godina (VIDEO)