NESTVARNE LEPOTE BODRUMA PRED VAMA: Uz to i nestvarno dobar popust od 45% za određene termine i rezervacije do kraja meseca

Puno sunca, miris mediteranskog bilja u koje je obrasla okoliš gotovo svakog hotela, boja mora koja se teško može opisati rečima… Ako ste bili nekada u Bodrumu, svakako znate o čemu pričamo, ali ako niste, sada je idealan trenutak za to. Leto se približava laganim koracima, još uvek nema velikih vrućina, kao ni gužve, a hotel koji vam danas predstavljamo, odobrava veliki popust od 45% na rezervacije određenih termina do kraja maja.

Sundance Resort 5* je smešten na 20km udaljenosti od centra Bodruma, u malom, ljupkom mestu Turgetreis. Od aerodroma u Bodrumu, udaljen je 51 km. Lokacija je idealna za pravi odmor u mirnijem i prirodnijem okruženju, ali bez problema ćete posetiti Bodrum, ukoliko vam je to želja, jer su vam na raspolaganju dolmuši, sa kojima možete gde poželite. Ono što je daleko važnije kod lokacije hotela koji birate, jeste da se on nalazi na svojoj plaži, a to jeste slučaj sa ovim hotelom. Nalazi se na svojoj peščanoj plaži, dugoj 170m, koja ima i jedan dok. Upotreba suncobrana, peškira i ležaljki je besplayna za goste hotela.

Sundance Resort 5* nije veliki hotel, ali ima sve što vama i vašoj porodici, ili prijateljima, može biti potrebno da sutra, po povratku, odmor nazovu savršenim. Hotel je prilagođen osobama koje koriste invalidska kolica, što podrazumeva i rampe na ulazima u bazen. Mislilo se i na najmlađe, pa su sadržaji za decu bogati i raznovrsni: mini klub, igralište, dečiji bazen, mini disko i brojne animacije u toku dana i večeri.

U ovom hotelu će zabavu pronaći i odrasli, bilo da im je želja da se lagano rekreiraju, potpuno opuštaju ili da naprave savršeni miks ta dva. Tu je glavni bazen za odrasle, sa animacijama, relax bazen, bazen sa dva tobogana, zatvoreni bazen, aerobik, fitnes, odbojka na plaži, pikado, boćanje i brojne druge, kako dnevne, tako i večernje animacije.

Svaka od 251 sobe u hotelu Sundance Resort 5* poseduje klima uređaj, SAT LCD TV, set za kafu i čaj, fen za kosu, mini bar koji se dopunjava vodom, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom. Gostima su, u zavisnosti od njihovih potreba, na raspolaganju standardne, porodične ili povezane sobe, kao i apartmani. Takođe, postoje dve smeštajne jedinice prilađene onim gostima koji koriste invalidska kolica. Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, što podrazumeva glavne obroke (doručak, ručak, večera i ponoćna užina) u glavnom restoranu, ali i preukusne zalogaje u vidu užina, kolača, kafe i čaja, i drugih lokalnih pića, na određenim mestima u predvđeno vreme. Jedno je sigurno, niko neće ostati gladan, jer je turska hrana uvek u izobilju i uvek preukusna. Osim glavnog, tu su i a la carte restorani riblje i internacionalne kuhinje, koje gosti hotela mogu koristiti jednom u toku boravka bez nadoknade, uz prethodnu rezervaciju.

Od ostalih sadržaja bismo izdvojili Spa centar u kojem se mogu koristiti sauna, i tursko i parno kupatilo, ali i masaže i tretmani raznih vrsta uz određenu nadoknadu. Pored toga, hotel Sundance Resort 5* ima mini market, frizerski salon, rent-a-car i usluge pranja i peglanja veša, kao usluge koje se dodatno naplaćuju, ali umeju da budu od velike koristi.

