LJUBAV NA PRVI POGLED: Otkrijte „more sa sedam boja“ i na njemu luksuz koji osvaja zauvek

Dok se posada aviona sprema za sletanje u Hurgadu, pogled putnika ne može da se odvoji od neverovatnog prizora, koji se dole, u daljini ukazuje. Da li se tirkizne nijanse spajaju sa zlatno-smeđim ili obrnuto? Da li je topli, žuti pesak zaronio u plavetnilo, ili je plavetno osveženje prekrilo suncem ugrejanu pustinju? Možda ste se prvi put zaljubili u obalu Egipta, a možda se po ko zna koji put, sa radošću vraćate staroj ljubavi. Svakako, sreću je teško opisati rečima. Konačno taj miris topline u vazduhu, konačno to sunce na koži, a od preuzimanja prtljaga do prvih zrna soli u kosi, deli vas još tako malo. Dobrodošli u Hurgadu , sada se možete opustiti, ostaviti sve iz ove godine kod kuće, jer došli ste na odmor, a to je srednje ime ovog grada.

Hurgada obiluje hotelima sa odličnom uslugom, sa teško i brižno stvorenim zelenilom, koje zbog toga nikako ne zaostaje u raskošu, sa šarenolikim izborom koji će za svakog gosta predstavljati baš ono nešto što je zamišljao čitave godine na spomen godišnjeg odmora. Ako ste vi među onima koji nasuprot ležernom komforu ili avanturi, biraju suvi luksuz, imamo za vas idealan predlog. Steigenberger Al Dau Beach 5* , hotel sofisticiranog luksuza i raj za ljubitelje golfa. Uživaćete u privatnosti i miru ekskluzivnog kompleksa, na samoj obali Crvenog mora, jer kombinacija izuzetne usluge i zapanjujućeg pogleda na zelene vrtove prošarane bazenima, ispunjava zamisao o odmoru bez mane. Sam hotel je dizajnom harmoničan spoj afričke i arapske kulture, a svaki njegov kutak ostavlja utisak prefinjenog i slobodno možemo reći, skupocenog. Ono što je svima važno je higijena i bezbednost, a hotel o kojem pišemo danas poseduje sve neophodne sertifikate koji garantuju da se bezbrižno odmarate.

Najveći deo od 388 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, ima taj spektakularan, miliona vredan, pogled na more. Sobe su izuzetno prostrane, kako one standardne, idealne za parove, tako i one namenjene porodicama. Sunce koje u Hurgadi nikada ne koristi godišnji odmor, toplo more, i podjednako topli domaćini, učiniće da vaš odmor bude nezaboravan, a želja da ga ponovite i svake sledeće godine velika. Hotel nudi jednako mnogo sadržaja kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Izbor je vaš! Vrt hotela poseduje bazen površine 5.000m2, gde se u bilo koje doba dana možete osvežiti i uživati u blagodetima sjajne egipatske klime. Za decu postoji prilagođen bazen koji se greje zimi, i dečiji mini klub, za one najmlađe od 4 godine, pa i za malo starije, sve do 12 godina. Posebno je zanimljivo da gosti hotela mogu iskoristiti i sadržaje susednog hotela iz istog lanca, Steigenberger Aqua Magic 5* , pa je beskrajan izbor zabave u odličnom akva parku. Da biste i na odmoru vodili računa o svojoj dobroj formi, tu je fitnes centar, kao i spa centar za opuštanje nakon ispunjenog dana. Biće vam krivo ako se vratite kući bez najboljeg iskustva koje nudi tirkizno more crvenog imena. Nikako nemojte dozvoliti da svi drugi rone među šarenim svetom koji se krije ispod površine mora, dok vi samo o tome maštate. Ako do ovoga trenutka niste uspeli nekim ludilom, nakon ovakvog iskustva, do ušiju ćete se zaljubiti u Egipat, Hurgadu i Crveno more.

Možda od silnih hotelskih sadržaja pomislite da nema potrebe za napuštanjem kompleksa, ali ne dajte se zavarati. Hotel Steigenberger Al Dau 5* nalazi se na idealnoj poziciji da ipak učinite suprotno, s obzirom da je smešten u novom turističkom centru i šetačkoj zoni, Memši. Šareniš, veliki izbor autentičnih suvenira, tradicionalne hrane i opojnih začina omamiće sva vaša čula, i sugurno ćete tražiti još malo mesta u koferu za neku sitnicu kojom ćete prijateljima dočarati barem delić atmosfere sa vašeg odmora u Egiptu .

Preporuka za dobar hotel je zlata vredna, a agencija „1 A Travel" nudi odmor u ovom hotelu po neverovatnim cenama

