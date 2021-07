VODILA SAM LJUBAV SA SUPRUGOM I JOŠ JEDNOM ŽENOM I BILO JE DIVLJE, ALI SADA IMAM PROBLEM: Ne mogu da izbacim iz glave te slike!

Osećam se kao da me je suprug prevario, iako sam pristala na trojku sa drugom ženom”, požalila se jedna Britanka.

“Ne mogu da izbacim iz glave slike na kojima su oni goli i dodiruju se telima”, dodaje ona.

Britanka je naglasila da je sa svojim partnerom devet, a u braku pet godina i da on ima 32, a ona 30 godina, kao i da imaju i dvoje dece od sedam i četiri godine.

foto: Profimedia

- Oduvek smo bili avanturistički nastrojeni i osećala sam se samouvereno pored njega. Kad god bih prošla pored ili ispred, uhvatio bi me za zadnjicu, a naš s*ksualni život je bio prilično živopisan - kaže.

- Pre pandemije smo otišli u nekoliko svingerskih klubova. Nijedno od nas nikada nije do kraja imalo s*ks sa nekim drugim. Bilo je samo soft igrica. Onda je moj suprug rekao da jako želi trojku sa drugom ženom. Bila sam zainteresovana, obzirom na to da su me žene oduvek privlačile. Nedavno je jedna 31-godišnja žena, koju smo upoznali u jednom od svingerskih klubova, pristala da jedno veče dođe kod nas na piće i zabavu - napisala je žena.

foto: Profimedia

- Posle nekoliko čaša vina, svi smo otišli gore. Moj suprug je počeo da me ljubi i svlači, a onda je isto uradio i njoj. Zatim je seo pozadi i gledao dok smo jedna drugoj istraživale tela. Sve je bilo dobro dok se on nije usresredio na nju. Delovao je strastveniji sa njom, nego što je ikada bio sa mnom. Stvari su postale lude. Imao je s*ks sa njom, dok me je mazio. Već sam počela da se osećam kao da sam na ivici, a sada su se stvari u potpunosti promenile za mene - kaže ova Britanka

- Od tada su prošle nedelje, ali jedva da mogu da ga pogledam i osećam se slomljeno i bezosećajno. Izgubila sam samopouzdanje i borim se da ostanem pribrana, jer moram zbog dece. Volela bih da mogu da vratim vreme - napisala je žena i zatražila savet od psihoterapeutkinje Deidre Sanders.

- O trojci najviše ljudi mašta i u nju se najviše ljudi razočara, jednom kada je isprobaju. Mešanje treće osobe u vaš s*ksualni život je rizik za emocije. Razgovarajte sa vašim partnerom i recite mu šta tačno osećate. Objasnite mu da je trojka uticala na vaše samopoštovanje. Možda bi trebalo da se konsultujete sa nekim stručnim ko će vam pomoći da prođete kroz ovaj period - odgovorila je Deidre.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./thesun