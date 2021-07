KOMŠINICA ME ISKORIŠĆAVA DO KOSKE! Postoje stvari koje radim za nju, čak su i INTIMNE, a ja ne dobijam NIŠTA i sve mi se SMUČILO!

Muškarac (40) stvorio je osećanja prema svojoj komšinici (45) koja ga kako on kaže iskorišćava.

On se požalio da je upoznao zgodnu, malu brinetu, koja ga je privukla kada je došla po električnu grejalicu jedne zime. Naime, komšinica je popila kafu i otvorila mu se o svom lošem braku, bivšem mužu i činjenici da ju je varao.

"Nakon toga, zove me redovno oko svakog problema koji joj iskrsne i ja joj dajem savete. Rađunovođa sam i pomažem joj i oko taksi, a da budem iskren, primetio sam da mene ona nikad ne pita kako sam. Kada sam je pitao da li bi bila moja devojka, istakla je da je ne privlačim s*ksualno. Ipak, naredne sedmice pozvala me kod sebe i tražila mi da je zadovoljim. Nije mi dala da je ljubim i da idemo do kraja", ističe muškarac i dodaje:

"Zbunjen sam i osećam se užasno. U toku momenta ona se ponaša kao da smo zajedno, a kada postigne vrhunac prebaci se na ulogu komšinice. Znam da me iskorišćava, ali ne mogu da pomognem sebi, kako da ovo sprečim?"

Muškarac je pomoć potražio od savetnice, koja mu je odgovorila:

"Komšinica smatra da ste prijatelji sa povlasticama, ali ih dobija samo ona. Ti i samo tužan i isfrustriran, pa joj moraš reći da nisi srećan. Kaži da joj više ne možeš biti prijatelj. Zaslužuješ nekog ko će ti dati ljubav."

