SRPKINJE IZ UGLA AMERIKANKE UDATE ZA SRBINA: Preplanule su, nose Kardašijan frizure, ali ovo je najviše IZNENADILO i tiče se VEZA!

Srbija je sve češće na turističkoj mapi sveta, ipak i dalje se najveći broj stranaca blisko upozna sa zemljom tako što se zaljube u naše ljude.

Baš se to desilo mladoj, šarmantnoj Amerikanki Kejsi Dugan koja je u braku sa Beograđaninom Aleksom, a živi na relaciji Beograd - Njujork.

foto: Beta/ Dragan Gogić

O svom životu i doživljaju srpske prestonice pisala je na blogu "That American Girl", a poseban akcenat stavila je na to kako ona doživljava Srpkinje.

Ovo su delovi njenog bloga.

"Kad se udate za Srbina, udaćete se i za Srbiju.

Poglavlje iz knjige Mome Kapora "Vodič kroz srpski mentalitet" koje mi je zapalo za oko, o kome s vremena na vreme razmišljam, bilo je o Srpkinjama.

Imajte na umu: Kapor je ovo delo objavio 2006, pa su se njegova zapažanja zasnivala na ženama koje je viđao na beogradskim ulicama 90-ih godina. On je opisao Sprkinje kao ženstvene, ali nesentimentalne. Puše cigare kao Parižani, imaju tamne oči poput demona. One su kul. Vrlo su moderne. Ne treba im muškarac. Nedodirljive su. Nemoralne, a ipak nevine. Elegantne, ali brutalne.

Ne znam da li se slažem sa svim ovim ili sa bilo čime od tog. Ali šta ja pa znam? Moj Beograd i Kaporov Beograd imaju 30 godina razlike. Evo šta kao žena iz Amerike mogu da vam kažem o ženama iz Srbije.

Srpkinje vole da se viđaju po kafićima. Dva sata će piti ono što izgleda kao jedna te ista kafa. Onda odlaze. Retko naručuju sendvič ili pecivo. Ponekad poruče flašicu vode.

foto: Ana Paunković

Ogovaraju. U klubu se druže sa devojkama. Pričaju o tome šta ko nosi, šta je ko rekao, zašto je to uradila i hej, ko je izlazio sa tim tipom. Na neki način to podseća na Njujok. Svi otprilike poznaju nekoga ko poznaje nekog drugog i oni se dobro zabavljaju. Sa druge strane sve to može da bude beznačajno i blesavo - skoro kao da smo u srednjoj školi. Ne sviđa joj se što neka devojka ima dizajnersku torbu; i oh - on mora da misli da je mnogo kul jer nosi najnovije Nike patike. Ne znam da li sam predugo u Njujorku, ali ne mogu da se setim kad su poslednji put ljudi mjih godina vodila takvu vrstu razgovora. Sjajna stvar u vezi sa Njujorkom je što su uvek svi svoji. Nema IN gomile. U Beogradu su mnoge društvene interakcije bile u grupi. Činilo se da postoji ta IN gomila.

To ne znači da srpske žene (i muškarci) nisu neki od najlepših stranaca koje sam upoznala. Da ne pominjemo da su najbolje društvo za piće i zabavu. Ali oni koji imaju jaka, negativna osećanja neće pokušati da ih sakriju. Ako vam se neko ne sviđa, to je očigledno i otvoreno: ne sviđa mi se ta devojka, pa ne sedim tamo. Ne sviđa mi se ova pesma, pa ne igram. Ljut sam na svoju devojku, pa ću joj se mrštati odavde.

Za mene je misterija bila zabavljanje. Širom SAD ova reč ima drugačije značenje, ali u mom kraju to što idete na sastanke, ne znači da ste u vezi. Samo idete na sastanke i upoznajete jedno drugo. Upoznavanje znači da se samo zabavljate. Ali koliko ja shvatam, Srbi nekako preskoče sve to. Ako se dvoje ljudi dopadaju jedno drugom, otpočeće vezu. Kada sam pomenula "povezivanje" bilo je to kao da predlažem da kamion padne sa neba i sleti u gradski bazen.

Srbi su neki od najljubaznijih ljudi koje sam upoznala. Na ulici će vam pomoći da pronađete prodavnicu. U restoranu će vam preporučiti najbolja jela. Poželeće vam dobrodšlicu u svoj dom i ako vas ne poznaju. Ako vam treba leva cipela, naći će nekog sa levom cipelom. Oni su divni, duhoviti ljudi koji paze jedni na druge.

Srpkinje plivaju kroz različite modne stilove, ali su sve u suštini još uvek ženstvene. Nema mnogo pobornika alternativne mode. Ako slučajno primetite ženu sa roze kosom i rokerskim čizmama, postoji 99 odsto šanse da je turista u Beogradu.

Često nose lepršave haljine i bele patike. Klasične farmerke, klasični džemperi, lepe bluze i blejzeri. Srpkinje su visoke, pa retko kada nose štikle. Ima toliko "Michael Kors" i "Guess" torbi da mi je teško da ih izbrojim. Čini se kao da što se više približavate centru grada, to ćete češće sretati bolje obučene žene i one koje su imale plastične operacije.

foto: Ana Paunković

U Beogradu sam često na ženama viđala prirodnu šminku. Malo maskare ovde, malo rumenila tamo. Ali s obzirom na reputaciju Srbije i noćnog života, šminka bi postajala sve teža kako bi dan odmicao. Izgleda da se srpske devojke dive preplanulom tenu koliko i američke. Truditi se da pocrniš, kupovati sredstvo za samopotamnjavanje ili nositi pretamnu podlogu - nije važno.

Većina žena koje sam videla na beogradskim ulicama imala je dugu, lepu kosu. Često tamnu, ispravljenu ili vezanu u moderni rep. Nema puno raznolikosti. Možda sam pogrešila u vezi ovoga, ali nisam videla žene mojih godina da nose sportske dodatke za kosu. Moderni dodaci za glavu kao da je rezervisana za starije žene, a mlađe nose moderne "kardašijan" frizure - elegantne repove, duge kose do struka ili niske punđe.

Srpkinje... da li su neuhvatljive onako kako ih vidi Momo Kapor? Na neki način da. One su bez sumnje moderne. A njihova iskrenost može biti brutalna. Ali hladnog srca i bez morala? Nisam to videla. Kulturološki, ovo je populacija gde se brinu jedni za druge. Istroisjki glednao, oni su prošli kroz mnogo toga. Srpkinje jednostavno znaju šta žele, a to je dovoljno da uplaši svakog muškarca. "

foto: Nikola Anđić

(Kurir.rs/A.M./BlicŽena)

