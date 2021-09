SUPRUG JOJ JE PREDLOŽIO TROJKU, A ONDA SE NALJUTIO: Mislila da je našla savršenu osobu ZA TO i sve organizovala, a on je POLUDEO!

Jedna 37-godišnja žena potražila je pomoć psihoterapeutkinje za svoje probleme u braku.

Naime, ona i 42-godišnji suprug venčani su pet godina. Vole da putuju, a kada odu na neku destinaciju stalno i svuda imaju odnose, kaže ona. Tokom pandemije putovanja su praktički nestala iz njihovog života, a samim tim i uzbuđenje u s*ksualnom životu koja su nosila sa sobom. Predložio joj je tako, jedan dan, da isprobaju s*ks u troje. Mislio je da će ga uzbuditi ako je vidi sa drugim muškarcem, a ona je bez puno razmišljanja pristala.

Brat njene prijateljice je slobodan, ima 39 godina i poznaju se gotovo celi život. Dopisivali su se, flertovali, a onda ga je pitala da li je smatra privlačnom i je li ikada probao s*ks u troje.

- Rekao je da je probao, ali jednom, i da bi volio opet. Jedva sam čekala da kažem suprugu da sam našla nekoga za to, ali umesto njegovog oduševljenja što ćemo isprobati fantaziju, doživela sam niz uvreda i optužbu da sam ga prevarila i izdala.

Izvinila se prijatelju i blokirala ga kako bi odmah prekinula taj kontakt, ali stvari sa suprugom nisu baš najbolje. Povređena je zbog optužbi.

- Ne krivim te, to je bila njegova fantazija i ti si to htela da ispuniš. Nisi zaslužila takve uvrede. S druge strane, imaj na umu da s*ks u troje može uzrokovati niz problema - evo, u ovom slučaju čak i samo planiranje istog - ljubomoru, nedostatak poverenja, svađe... Što se tiče tvog supruga, reci mu da je takvo ponašanje nedopustivo i da biste mogli da posetite bračnog savetnika - rekla joj je psihoterapeutkinja, prenosi "The Sun"

