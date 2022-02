BOLJI I LOŠIJI DANI SU NORMALNA POJAVA: Ali probleme u partnerskim odnosima nećete rešiti ako zažmurite

Postoje znakovi koji ukazuju na dublje i ozbiljnije probleme u partnerskom odnosu. Međusobno poštovanje rešiće mnoge probleme.

Počinje od čarki

Povremene sitne razmirice, koje bi se mogle svrstati u razmenu mišljenja, nisu problem u partnerskim odnosima. Zabrinuti se treba onda kada sitne svađe prerastu u svakodnevne, stalne i iznad svega nekonstruktivne razmirice - onda kada se partneri bezrazložno vređaju, osvećuju, cinični su i zajedljivi jedno prema drugome.

Radite to? Zamislite se i pod hitno promenite ponašanje ako se svađate samo s ciljem da povredite drugu polovinu, a ne da rešite problem onako kako ste to činili dok su vam cvetale ruže. U protivnom, nešto stvarno nije u redu, trebalo bi da potražite pomoć psihologa.

Ponor se produbljuje

Ćutanje partnera obično sledi ako su se žešće posvađali i traje neko vreme: kod pojedinih parova pet minuta, kod nekih sat-dva, a kod nekih - čitavu večnost!

Uobičajen manjak komunikacije među partnerima ukazuje na krizu koja nije ništa manja od one što oblikuju stalne razmirice. Odustajanjem od razgovora ništa se ne postiže, samo se produbljava ponor između dvoje ljudi. Izgradite most između nesvrsishodne svađe i tišine. To je, na prvom mestu, iskreni razgovor.

(Ne)iskrenost na vagi

Odnos partnera može brzo da se rasklima ako u njegove temelje nije ugrađen iskren odnos, uz međusobno poštovanje. Recimo, ako ste u braku, suprug posle posla s prijateljima odlazi na piće, a supruzi javlja da mora duže da radi - naredio mu je šef zbog gomile posla. Ili supruga kupi novu haljinu, cipele, a sve to prečuti u nadi da on neće primetiti poveću razliku koja vodi ka minusu u kućnom budžetu.

Neki tvrde da su to samo sitne laži. Ipak su laži! Vremenom postaju uobičajene, a partneri su ih i te kako svesni. Nažalost, udaljili su se dovoljno pa im to uopšte to ne smeta.

Fizičko udaljavanje

Kad na prste jedne ruke možete da izbrojite koliko ste puta vodili ljubav u poslednjih mesec dana, zazvoniće alarm na uzbunu.

Neće dugo trajati ako ste, u međuvremenu, pronašli pregršt radosti u razmenjenom vatrenom pogledu, jednostavnim zagrljajima, stisku ruke.

Ali kada jedan od partnera treba znatno više životnog prostora i vremena samo za sebe, normalno je da se upitate gde to vodi jer će nekompatibilnost postati generator sukoba i udaljiti partnere. Dolazak deteta u porodicu zna još više da naglasi te razlike i biće, hteli to ili ne, uzrok krize u odnosu s obzirom da život dele dve tako različite osobe.

