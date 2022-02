ŽENE SU POD STALNOM TENZIJOM DA BUDU USPEŠNE: Na kraju žrtvuju SEBE, padaju u depresiju, a neke prestanu i da brinu o svom izgledu

Verovatno u istoriji nije postojao period u kome žene nisu bile potlačene. Od antičkih i srednjovekovnih robinja do rada u rudnicima, gde su brzo skapavale, žene su se nekako izborile za pravo glasa, ali je mali broj onih koje su takozvana ženska prava iskoristile za pristojan život.

Feminizam se pokazao kao mač sa dve oštrice: izjednačavanje s muškarcima u pogledu zarada i poslovnog uspeha na društvenoj lestvici doneo im je novac i ugled, ali se osim tehnološkog razvoja u istinskom životu žene ništa nije promenilo. Čim su počele da plaćaju porez, postale su samo žrtva više svakog sistema i još su mazohistički time paradirale.

foto: Shutterstock

Govorilo se da će 21. vek biti vek religije. Da će biti vek nacije. Međutim, čini se da je stoleće u kome živimo počelo kao vek fizičke snage i zdravlja. Sva dostignuća su pala pred biološkim opstankom, gde se svi ljudi brzo troše, a žene posebno.

Najvišu cenu u svim ratovima, ekonomskim krizama, osiromašenju i borbi za život platio je ženski rod. Tako je i u ovom trenutku pandemije, kada se lavina problema svalila na žene koje moraju da ćute, ropću u tišini i junački se bore sa iscrpljenošću. Danas je svaka ćelija u njima umorna, a svaka uloga i obaveza otima im energiju, resurs s kojim se rađa i koji je potrošan.

UMORNE KAO MAJKE

Krilatica ostvariti se kao majka ispunjava žene ljubavlju i ponosom, tako da deluje kako im ništa nije teško i da će zarad potomstva dati sve od sebe, pa i više od toga. Majka je besplatna funkcija koja traje neprekidno, dan i noć, celog života.

Rađaju, gaje, neguju, vaspitavaju, uče, brinu, savetuju i tolerišu decu u savezu s mužem ili partnerom, ali je njihova uloga primarna. Nijedno društvo ne smatra majčinstvo kao ogroman odliv snage koji zarad dobrobiti zajednice treba da bude nagrađen. Sve što se majkama dešava smatra se privatnošću i ide u rok službe. A ne postoji uzalud izreka umoran ko majka. Količina straha i stresa uvek se zatrpava količinom njene ljubavi, pa deluje kao da se u zdravlju žene ništa ne dešava, ni njenom telu, ni duši. Obično odatle sve i počinje. Sve su kraći rokovi koji mladim majkama dozvoljavaju da ne misle ni o čemu, osim o tek rođenom detetu. Ne, jer mora da se radi!

UMORNE NA POSLU

Pošto su se izborile da budu ravnopravne s muškarcima, red je da i one donose profit. Na radnim mestima vlada surova borba polova, gde su žene apsolutno u istom položaju kao i njihovi muževi i muške kolege, da stave hranu na sto i plaćaju račune. Kao da nemaju ništa drugo da rade, niti imaju drugu obavezu, manevrišu između deteta koje se razbolelo i silnih zadataka na poslu. Kako vreme prolazi, ti zadaci su sve teži, zahtevniji, traže vreme za pripremu i brzinu u izvršavanju. Nešto će morati da se žrtvuje, ali šta?

foto: Shutterstock

UMORNE U KUĆI

Milion istraživanja je do sada urađeno koliko sati ozbiljnog rada otpada na kućne poslove koje žena obavi. I, naravno, da bi svaka domaćica trebalo da ima penziju bez dana klasičnog radnog staža. Uzmimo samo vladajuću pandemiju kao primer.

Ko riba, briše, dezinfikuje, opominje da se operu ruke, vodi računa o dobroj ishrani i imunitetu, održava dom? Zna se ko. Zato su izmišljena večna pitanja: ko joj pomaže, ima li kućnu pomoćnicu (takođe ženu), baka i deda servis za decu, sestru koja se uvek nađe... I svaka se nekako potpomaže, frka, strka, žurba, da kuća ne trpi, a umor se godinama maskira letovanjima, izlascima, poklonima, šopingom, čašom vina nakon bočice "vima". O kuvanju, toj divnoj "umetnosti", ne treba ni da se govori. Nakon što se nakuvala, na kraju još i pita: "Da li je bilo ukusno?"

UMORNE KAO SUPRUGE

Toliki brakovi su razvedeni jer žene nemaju snage da budu sjajne ljubavnice svojim muževima. Zbijaju se šale na račun izvlačenja da je boli glava, nije joj dobro, mora rano da ustane...

Naravno da ima i žena koje s vremenom postanu nezainteresovane za svog partnera i libido im je na nuli. Ipak, većini nije ni do čega osim sedam-osam sati sna. Pobednice su one koje prevladaju umor i prirede vatromet. Ali ne umeju sve žene da urade ono što treba, i one najčešće čitaju brojne savete po novinama kako da postanu bombe u krevetu, kako da spasu brak od dosade, itd, itd. Industrija jeftine psihologije i samomotivacije u stilu "kako spasti svoj život" stupa na scenu, donosi novac autorima i izdavačima, a žene su i dalje umorne, ali načitane...

foto: Shutterstock

UMORNE KAO ĆERKE

Roditelji im stare i ćerke su one koje o njima najviše brinu, pomažu im i služe ih. Normalno je da to čini i većina sinova, ali na ženskim potomcima počiva sve ono što se sa sinovima izbegava - intimniji detalji, staranje o roditeljskoj kući, hrana, snabdevanje...

Zaposlene žene zrelijih godina nalaze se između dve vatre: ostarelih roditelja i odrasle dece. Prvo trče kod majke i oca da vide šta im treba, onda trče da čuvaju unuke... Trči ovamo, onamo... nema šanse da se odmore. I ovde ih drži ljubav, jedini izvor snage koja ističe i stiže do crvenog u rezervoaru.

foto: Shutterstock

UMORNE KAO LJUDSKA BIĆA

Pod stalnom napetošću da budu uspešne na svim poljima, žene na kraju odaberu šta će žrtvovati: SEBE. To su one koje počinju da tonu, padaju u depresiju, zapuštaju se i odustaju od svih svojih malih i velikih ciljeva. Izgorele su. Svi ih kritikuju i opominju.

Zaboravlja se šta su sve radile i uradile. Postaju nevidljive i sebi i drugima. Najviše se vide one koje su žrtvovale nešto drugo umesto sebe. One su sveštenice filozofije 21. veka da sebe treba najviše voleti. Kada su umorne, prave se lude, izvlače se gde god mogu, a ono u čemu su najbolje jeste to da prevare one ljude vaspitavane od žena koje su se - premorile.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

