ŽENE MU SE BACALE POD NOGE I ZATRPAVALE DONJIM VEŠOM: Tom Džouns sada dobija ruže, a u 9. deceniji je i dalje S*KSI i poželjan!

Kad je 2009. ser Tom Džouns održao svoj prvi koncert u Beogradu, dvorana Beogradske arene bila je puna. Žene u zrelim godinama dovele su ćerke i unuke da vide frajera koji je pre 40 godina žario i palio svojim pesmama, ali i seksepilom. "Tigar iz Velsa" pojavio se u crnim pantalonama i crnoj satenskoj košulji, već sed, kovrdžave kose i još uvek fit.

Bilo mu je tada 69 godina, ali kada je počeo da peva, prošlost je oduvala godine i na sceni je ponovo bio gospodin Glas - onaj seksi bariton od tri oktave o kome su dame fantazirale dok su bile mlade.

foto: profimedia

U jednom trenutku, gotovo slučajno, uz poznato njihanje kukovima, ser Tom je malo podigao svoju košulju da se navodno rashladi. Samo na tren, tek da pokaže da još nije zaboravio kako se to radi. U dvorani se oteo vrisak, baš kao nekada, kad su devojke na binu bacale grudnjake i gaćice, što će ga pratiti do kraja života.

Naše nisu - iz poštovanja prema njegovim godinama. Ali bacale su mu ruže. Tom Džouns ima 81 godinu. Ko ga je gledao kako kao član žirija na takmičenju za prvi glas Ujedinjenog Kraljevstva iz crvene stolice peva duet s Dženifer Hadson "This Is a Man's World", ostao je prikovan. Glas mu nije osedeo.

foto: Profimedia

Ranih osamdesetih prošlog veka naš slavni novinar Aleksandar Tijanić pisao je o fenomenu Toma Džounsa i izneo podatak da su londonski krojači na poseban način krojili pantalone za ovog pevača. Bile su tesno ukrojene u preponama kako bi se istakla njegova muškost.

Dotle se išlo da se propagira mačo tip muškarca u tesnim sakoima i pantalonama koji je pevao iz punog grla, raspuklim glasom, dirljivu popularnu muziku. - Mislim da sam postao seks-simbol čim sam počeo da pevam - rekao je u jednom razgovoru.

foto: Profimedia

Sin rudara Tomasa Vudvorda i domaćice Frede rođen je kao Tomas Džouns Vudvord u gradu Pontipridu, Južni Vels. Razboleo se od tuberkuloze u 12. godini i dve godine proveo u krevetu. Nije voleo školu i sport, već je pevao u školskom horu, na svadbama i proslavama. Primetio ga je londonski menadžer Gordon Mils i odveo ga u London.

Za godinu dana snimio je dva hita: "It's Not Unusal", koji ga je izbacio u orbitu, i naslovnu numeru "What's New, Pussycat" Berta Bakaraka za film o Džejmsu Bondu "Operacija Grom". Ne znajući u koji stil i imidž da ga smesti, menadžer mu je predložio da postane "kruner" - pevač evergrina, da peva tuđe velike hitove na svoj način. Tako je Tom Džouns ostavio iza sebe izvedbe kao "Green, Green Grass of Home", "I'll Never Gonna Fall in Love Again" i - "Dilajla". "Dilajla" je postala planetarni hit i Džouns se odselio u Ameriku, direktno u Las Vegas.

foto: Shutterstock

Sakoe je zamenio široko raskopčanim košuljama da bi mu se videle guste malje na grudima. Pisalo se da ih je osigurao na sedam miliona dolara, što je poricao. Odlučio je da u Vegasu ima redovne nastupe, da manje snima, a više bude na bini. Počeo je u klubu "Flamingo" 1969. i pevao u kockarskom raju Nevade gotovo svake nedelje do 2011. - pune 42 godine! Nastanio se u Los Anđelesu i živeo na relaciji Amerika-Britanija. U međuvremenu je imao godinama čuveni šou-program "Ovo je Tom Džouns", u kom su gostovale najveće zvezde toga doba.

Pevao je sa Elvisom Prislijem, Frenkom Sinatrom i Dženis Džoplin, između ostalih. Takvi snimci su raritet i nedavno su se pojavili u digitalnom izdanju. Vodio je i šou s glumicom Rakel Velč, u kom je pevao najpopularnije pesme i glumio. Sa Elvisom se upoznao na snimanju filma na Havajima i našle su se dve srodne duše. Postali su veliki prijatelji. Elvis je cenio Džounsa kao pevača i čoveka. Najzad, obojica su znali da njišu kukovima."Kralj" i "Glas" viđali su se do Elvisove smrti 1977. Džons je i danas je prijatelj sa Elvisovom ćerkom Lizom Mari.

foto: Profimedia

Činilo se da ga je osamdesetih vreme pregazilo, mada su pesme "She's a Lady" i "Say You'll Stay Untill Tomorrow" i dalje bile visoko na top-listama. Pojavljivao se u filmovima, epizodama raznih serija - svuda gde su ga tražili. Pevao je rok, soul i kantri. Onda je 1987. otpevao Prinsovu pesmu "Kiss" i oborio sve rekorde.

Dobio je zvezdu na holivudskom šetalištu Bulevar slavnih, pojavio se u filmu "Mars napada" Tima Bartona i objavio album "Reload", kolekciju obrada. Trideset godina je održavao plamen svoje popularnosti, dok 1999. nije izbacio pesmu "Sex Bomb", koja je ostala hit do dana današnjeg. Tako je u 59. godini Tom Džons doživeo svoj veliki povratak i stekao mlađu generaciju obožavatelja. Danas mu se imovina procenjuje na 250 miliona dolara.

foto: Profimedia

Premda ga bije glas da je u najboljim danima spavao sa 250 grupi devojaka tokom jedne godine, proveo je punih 59 godina u braku sa jednom ženom - Melindom. Upoznali su se kao tinejdžeri i venčali se 1957, kad im je bilo po 17. Iste godine dobili su sina Marka, koji će postati menadžer svom slavnom ocu. Melinda je prelazila preko Džounsovih afera i nije volela da se s njim pojavljuje u javnosti.

- Ne dopada joj se kako izgleda. To je uvek uznemiravalo. Boji se fotografa, zbog toga često ne izlazimo ni na večeru. Od mladosti je depresivna i misli da je izgubila sjaj. Ostaje kod kuće radije nego da odemo negde zajedno. Ali kada se čujemo telefonom, stara hemija proradi - izjavio je za Sandej tajms.

foto: Profimedia

Nije prisustvovala ni ceremoniji kojom je Tom 2006. dobio titulu sera, a ona ledi. Bila je njegov životni oslonac i nikad nije poželela da ga napusti, kao ni on nju. Ipak, propisno ga je udarila u bradu kad je čula za njegovu vezu sa bivšom mis sveta Mardžori Valas. Osim Mardžori, za Džonsa se vezuje i ime Meri Vilson, bivše tamnopute članice grupe Sjuprims. Iz afere s manekenkom Ketrin Berkeri ima sina Džonatana, sa kojim nije u kontaktu.

Melinda je bila strastveni pušač i umrla je 2016. godine u bolnici "Čedar Sinaj" u Los Anđelesu od kratkog i žestokog karcinoma pluća. Džons se zarekao da posle njene smrti više neće da peva, ali je nastavio, obasut ponudama. Sa sinom Markom Vudvordom živi u Londonu nakon Melindinog odlaska. To je bila njena poslednja želja - da se vrate kući.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Ljilja Jorgovanović

