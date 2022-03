MUŽ JE BEZ NJENOG ZNANJA NA MEDENI MESEC POZVAO SVOJU MAMU: Kad je saznala za PROMENU PLANA, žena odreagovala NEOČEKIVANO

Medeni mesec bi po tradiciji trebao biti posebno vreme za mladence, dajući im prostora da budu daleko od raznih briga i obaveza u svakodnevnom životu.

Bilo da planiraju da se sunčaju na zlatnoj plaži ili da lutaju ulicama nepoznatog grada, većina mladi očekuje da će imati dovoljno vremena nasamo s novim suprugom, razmišljajući o zajedničkoj budućnosti koja je pred njima.

foto: Profimedia

Zbog toga se može reći da većina njih ne bi očekivala da im se pridruži i svekrva dok šetaju ruku pod sa svojim voljenim. Međutim, kako prenosi "Mirror", jedna buduća mlada ostala je zgranuta nakon što je njen verenik upitao svoju mamu da li želi da im se pridruži na njihovom medenom mesecu. Na Reditu, 22-godišnjakinja je objasnila da je trebalo da se venča za četiri meseca, te da su ona i njen 33-godišnji budući suprug sve zajedno isplanirali kao tim, uključujući i medeni mesec.

foto: Shutterstock

"Prvo, pre nekoliko meseci, rekao je da želi da promeni naš medeni mesec u porodični odmor kako bi se njegovi roditelji i moja mama bolje upoznali. Složila sam se, pa smo istraživali gde i na koliko dugo da odemo", objasnila je u objavi.

Samo nekoliko nedelja kasnije, njen verenik se predomislio povodom toga, izjavivši da ne želi da vodi svoju porodicu, s obzirom da je njegov odnos s njima tad bio "nekako loš". Još jednom je pristala i počeli su sastavljati novi plan medenog meseca za dvoje.

foto: Profimedia

"Sve je išlo u redu do pre nekoliko dana kada sam išla u kupovinu sa svojom budućom svekrvom. Na putu do kuće moj izabranik ju je pitao da li želi da nam se pridruži na našem medenom mesecu. Bila sam šokirana i ljuta, ali nisam ništa rekla. Nakon što smo je odvezli, pitala sam ga kako, ako moja mama ne želi da ide s nama, možemo jednostavno ići s njegovom porodicom. To me stvarno kopkalo, ali budući da smo posle planirali da se nađemo s njegovim prijateljem, zadržala sam to za sebe da ne pokvarim raspoloženje”, nastavila je.

Nakon što je došla kući, žena je poslala poruku svom dečku kako bi izrazila frustracije zbog iznenadne i neočekivane promene plana.

foto: Profimedia

"Onda se i on naljutio jer misli da sam napravila veliku stvar u nečemu što nije toliko važno. Na kraju smo se oboje naljutili i još uvek ne pričamo", dodala je.

Kako je objasnila u objavi, nije bila ljuta zbog promene plana, ljuta je jer on nije s njom prvo razgovarao o tome. Iako veruje da ima pravo biti ljuta zbog toga kako su se stvari odvijale, on ju je takođe naterao da se oseća krivom što je stvorila problem oko nečega sitnog.

foto: Profime

Kasnije je u komentarima pojasnila da ovo nije prvi put da njen partner menja planove bez prethodnog pričanja s njom, a aludirala je na slične situacije s prstenjem i fotografisanjem pre venčanja.

Korisnici Redita brzo su je uveravali da se uopšte ne bi trebala osećati krivom, a jedna je osoba komentarisala:

"Bila bih ljuta što on stalno menja plan, a ne konsultuje se s vama". "To je tako neugodno, i ako budem iskrena, malo zabrinjavajuće. On te tera u situacije u kojima ne želiš biti, iskorištavajući činjenicu da ne možeš napraviti scenu u javnost", dodala je druga korisnica.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

