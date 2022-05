SRBIN GODINAMA RADIO U RUSIJI, SAD RAZBIO NAJVEĆE MITOVE O NJIHOVIM ŽENAMA: Pristaju na sve dok ne sevne prsten, onda kreće PAKAO

Na rusko-ukrajinske ženske trikove zavođenja već decenijama "padaju" muškarci širom sveta, a ostaje pitanje po čemu su one toliko posebne.

Vest o Ukrajinki Sofiji koju je Britanac primio u svoju kuću, pa onda zbog nje napustio suprugu, juče je izazvala salvu komentara. Mnogi su se svađali oko toga kakve su zapravo žene iz Ukrajine i Rusije, a mi smo rešili da konačno otkrijemo istinu koja se krije iza njihove "fatalne privlačnosti".

G.D. iz Beograda radio je 10 godina za veliku svetsku naftnu kompaniju na Dalekom istoku i iz prve ruke nam otkrio kako izgleda zavođenje Ruskinja i uporedio ih sa ženama sa našeg podneblja.

- Odmah na početku da razjasnimo jednu stvar - Ruskinje nisu fatalnije, ni lepše od Srpkinja. Radi se o tome da su prosečnom čoveku sa naših prostora mnogo "dostupnije" žene u Rusiji budući da su procentualno dosta brojnije u odnosu na muškarce. Klasičan primer ponude i potražnje, ali ima tu još nekih stvari - počinje priču čovek koji je rešen da razbije mitove o Ruskinjama.

Disklejmer: U ovom tekstu ćemo se baviti grupacijom Ruskinja koje najčešće sreću naši ljudi koji rade u Rusiji. To znači da ne govorimo o svim ženama u Rusiji, jer ih ima raznih, već o konkretnom tipu koji se "lepi" za Srbe sa dobrim platama.

Disklejmer br. 2: Isto važi i za Ukrajinke.

MIT 1 - RUSKINJE SU "LAKE ŽENE"

- Iako u Srbiji vlada mišljenje da su Ruskinje i Ukrajinke lake žene, to nije istina. Međutim, "lake ženske" uvek se okupljaju na mestima na koja izlaze stranci koji dobro zarađuju i bez oklevanja, vrlo direktno im prilaze pa se stoga stiče utisak da su sve Ruskinje lake. U poređenju sa Srpkinjama koje u izlasku gotovo nikad prve ne prilaze muškarcima, jer je to kod nas sramota, kod ove grupacije Ruskinja to je potpuno normalno i zato veoma privlačno našim muškarcima. Takođe, prosečan muškarac iz Srbije može da "smuva" izrazito lepu Ruskinju, dok o Srpkinji takve lepote može samo da mašta.

MIT 2 - RUSKINJE SU LEPŠE OD SRPKINJA

- Ruskinje i Ukrajinke nisu lepše od Srpkinje, ali muškarci "padaju na njih" zato što su na početku veze vrlo posvećene, podređene, mazne i potpuno fokusirane na potrebe muškarca. Takvo vaspitanje nose iz kuće. Nije im teško da im očiste stan dok su na poslu, dočekaju ih svakodnevno sa spremnim ručkom, a u seksu pristaju na sve i ni na šta se ne žale. Ali, to je samo prva faza veze. Kasnije dolazi do potpunog preokreta.

MIT 3 - RUSKINJE SU DOBRE SUPRUGE

- Kao što smo malopre nagovestili, nakon bajkovitog početka nastupa druga faza veze, ona kada Ruskinja zadobije poverenje muškarca i ostane trudna. Tada njen fokus u potpunosti sa muškarca prelazi na dete. On tada potpuno pada u drugi plan i maženja i paženja s početka veze više nema. Zato brakovi sa Ruskinjama brzo počinju, ali se i još brže završavaju. Nakon sudbonosnog "da", već u toku trudnoće, Ruskinja dovodi majku u kuću i ona postaje njen glavni saveznik u odgajanju deteta. Muškarac se tu više ništa ne pita, njih dve su glave porodice. Ako muškarcu odgovara takav koncept gde se on ne bavi detetom uopšte i njegovo je samo da radi i donosi novac u kuću, ostaće u braku, a ako ne, razvod je neminovan - zaključuje sagovornik Blic Žene.

