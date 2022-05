ŠETALA JE 30 MINUTA DNEVNO MESEC DANA I TO JOJ JE TRANSFORMISALO TELO: Nisam ni slutila da je OVO MOGUĆE

Džes Bentlmen se upustila u ovaj eksperiment povodom Nacionalnog meseca hodanja i kako je rekla, ispostavilo se da hodanje ima više koristi nego što je ona mogla i da pretpostavi.

Pre nego što je otkrila rezultate eksperimenta, Džes je podelila nekoliko saveta: psi mogu da budu snažna motivacija za hodanje (ona je šetala sa svojim ljubimcem), hodanje te natera da usporiš, šetnja je vrsta vežbanje koje je veoma prilagodljivo...

Posvećenost cilju naučilo je Džes doslednosti, a ona je u tome koristila jedan trik: umesto da broji korake što joj nikada nije bilo blisko, odlučila je da sebi odredi vreme: 30 minuta svakog dana.

Poručila je da joj je šetnja mnogo draža od preznojavanja u teretani, a i lako se uklapalo u njenu dnevnu rutinu. "Dobar trening ne mora da bude "ubijanje" u teretani. Usporite ako je to ono što vam vaše telo govori, i dozvolite mu da ponovo zavoli hodanje, korak po korak", naglasila je.

Šta se desilo posle 30 minuta hodanja dnevno mesec dana? "Do kraja meseca, zaista sam primetila razliku ne samo na svom telu, već i u svom umu. Prve dve nedelje sam hodala napolju i te polučasovne šetnje na otvorenom sporijim tempom oslobodile su me pritiska od napornog vežbanja u teretani. Izvukla sam se iz kuće i počela bistrije da mislim. Pokrenula sam telo i krv mi je proradila. Druge dve nedelje hodala sam na traci u teretani, i to pod nagibom od 12 odsto. Taj nagib i veća brzina na traci su mi pojačali efekat. To hodanje 30 minuta na traci za trčanje pod nagibom je mnogo teže nego što mislite i zaista budi telo - izaziva znojenje i pomaže u toniranju mišića i jačanju jezgra.

foto: Shutterstock

Naravno, ove šetnje su bile teže od mojih sporijih šetnji na otvorenom, ali su i dalje bile ostvarive i nisu mi nametale pritisak kao intenzivni treninzi koje inače radim u teretani," ispričala je Džes i naglasila da treba imati na umu sledeće: - šetnja je besplatna, - može da se radi bilo gde, - povećava umne sposobnosti, pokazala je studija Univerziteta u Novom Meksiku, - doprinosi zdravlju srca, reklo je Američko udruženje za bolesti srca, - dobra je za mentalno zdravlje, prema Univerzitetu u Mičigenu, - smanjuje rizik od moždanog udara, depresije, srčanih oboljenja, tvrdi Univerzitet Istočne Angilije.

Zato, slušalice u uši i pravac šetnja!

