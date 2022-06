MITOVI O SUNČANJU: Koža je zaštićena u vodi, ne može se izgoreti posle 17 sati

Tokom leta, naročito dok ste na plaži, vrlo je važno redovno i u većem sloju nanositi preparate koji će vas zaštititi od ultraljubičastih zraka. Naučnici kažu da bi na kožu trebalo naneti 36 g ili šest do osam kašičica kreme ili losiona za zaštitu od sunca.

Kremu bi trebalo nanositi na svaka dva do tri sata, a to treba ponoviti i nakon kupanja jer se čak i vodootporna sredstva skidaju s kože. Naravno, sunčanje izbegavajte od 10 do 16 sati, a u nastavku razbijamo najčešće mitove o sunčanju i zaštiti od sunca.

Koža je zaštićena u vodi

Čak 79 odsto ljudi veruje da je to istina. U stvarnosti, čak 80 odsto sunčevih zraka prodire do kože čak i ako ste jedan metar pod vodom. Upotrebljavajte vodootpornu zaštitu od sunca i redovno je nanosite.

foto: Profimedia

Ne mogu izgoreti kada je oblačno i nakon 17 sati

Gde postoji dnevno svetlo, postoji i opasnost od opekotina, kažu stručnjaci. Sve zavisi od toga koliko je koža osetljiva. Ali, definitivno se treba paziti UV zračenja. Što se oblaka tiče, treba znati da sunčevi zraci prolaze i kroz oblake. Nekada čak postoji i veća opasnost od opekotina tokom oblačnog vremena.

foto: Profimedia

Ne može se izgoreti kroz prozor

Ako sedite na sunčanoj strani automobila, biće vam vruće, to je logično, ali šta je s UV zracima? Da li oni dopiru do kože? Stručnjaci imaju i dobru i lošu vest. Postoje dve vrste UV zraka: UVA i UVB. UVB zraci su kraći i vežu se za opekotine i rizik od raka kože. UVB zrake blokiraju stakla na automobilu ili avionu. UVA zraci isto igraju ulogu u riziku od raka, ali ne vezuju se za opekotine. Na kožu imaju takav uticaj da će verovatnije izazvati bore ili pigmentaciju kože. Negde oko 10 do 50 odsto UVA zraka može proći kroz staklo.

foto: Shutterstock

SPF 50 bolja je zaštita od SPF 30

Sun protection factor (SPF) je mera koja označava koliko dugo možete ostati na suncu bez opasnosti od opekotina u odnosu na okolnosti bez zaštite. Na primer, ako opekotine bez zaštite obično dobijete za 10 minuta, SPF 30 teoretski će vam omogućiti da na suncu ostanete i do 300 minuta bez opekotina.

Usne ne mogu izgoreti

Mogu i to može biti vrlo neprijatno. Može se razviti i rak kože na donjoj usni, jer sunce uvek "udara" odozgo u donju usnu koja je ispupčenija od gornje. Zatao ne štedite na balzamu za usne sa zaštitnim faktorom.

(Kurir.rs)

00:10 JAHTE, LUKSUZNI HOTELI I MORE: Seka Aleksić otišla sa mužem u Crnu goru, a tamo uživaju za sve pare! (VIDEO)