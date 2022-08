ORGAZAM JE NAJBOLJI LEK PROTIV STARENJA! Terapeutkinja progovorila o benefitima s*ksa: Morate da ga imate i kada pređete PEDESETU!

Žene starije od 50 godina treba da imaju više orgazama, to je najbolji lek protiv starenja, kaže Marisa Pir, američka terapeutkinja, otvoreno govoreći o tome zašto je ženama preko 50 godina važno da nastave da doživljavaju orgazam.

- Seks nije samo prijatno iskustvo, već vam pomaže da izgledate mlađe i pomaže vam da živite duže- ističe Marisa, koja je osnivač "Rapid Transformational Therapy" - tretmana koji kombinuje hipnozu i hipnoterapiju kako bi pomogao klijentima da transformišu svoje živote.

Pored toga što više od 30 godina pomaže mnogima, uključujući holivudske poznate ličnosti, kraljevske porodice i sportske zvezde, ona je i zagovornik dobrog seksa.

Marisa, koja sada ima 63 godine, rekla je da je otkrila prave prednosti seksa gotovo slučajno. U to vreme je dublje proučavala pitanja vezana za neplodnost i kroz to je otkrila koliko je važno imati živahan seksualni život u bilo kom uzrastu.

Ne radi se o tome da žene određenog uzrasta imaju seks svaki dan, ali vreme je da to postane norma. Osim što vam pomaže da se povežete sa partnerom, Marisa je rekla da vam seks može pomoći i da izgledate mlađe i da se osećate mnogo srećnije, prenosi Dejli star.

- Za žene, to čini mnoge stvari kada doživite orgazam. Ima anti-ejdžing i antidepresivne efekte. On je vrlo dobar. To čini da se osećate živim i mladim. Doživite sve ove velike pogodnosti - kaže Marisa.

Orgazam deluje na podsticanje brojnih stvari, bez obzira na godine, uključujući raspoloženje i sposobnost da se osećate dobro u sebi. Kada žena doživi orgazam, estrogen se povećava, a kada muškarac doživi orgazam, povećava se testosteron.

Međutim, Marisa takođe priznaje da se doživljavanje seksualnog zadovoljstva kada imate 50+ smatra tabu temom u poređenju sa onima u mlađim starosnim grupama.

Razgovor o seksu je veoma različit u vašim 20-im godinama, a to može biti zato što razgovor o seksu sa starijim ljudima nije poželjan.

- Samo smo prihvatili da mnogi ljudi ne žele da pričaju o seksu starijih - rekla je ona i dodala da ne žele da govore o polu svojih baka i deda.

Ženama u 50-im godinama to možda nije omiljena tema, jer su im neke prijateljice udovice ili zato što možda nemaju partnera.

- Mnogi o tome jednostavno ćute. Ali istina je da je seks zaista dobar za vas, a redovan seks može pomoći u održavanju zdravog odnosa između vas i partnera - istakla je terapeutkinja.

Emocionalni angažman sa partnerom i iskazivanje ljubavi je više nego pozitivna stvar. Takođe, Marisa je istakla da su za opstanak dobre veze potrebne tri ključne stvari - seksualna hemija, hemija najboljeg prijatelja i međusobno poštovanje.

- Dakle, ako vaš partner ne želi da ima seks sa vama, to je zaista nepoštovanje, jer je to jedna od stvari koje čine zaista dobru vezu. Žene treba da se osećaju traženo, a muškarcima se treba diviti - upozorava ona i dodaje:

- Vaše 50-te su vreme kada ne morate da brinete o trudnoći, menstruaciji ili dolasku dece. Seks može biti zabavniji i uzbudljiviji. Za neke to može biti mnogo bolje vreme za seks. Opustite se i imajte seks u svojim 80-im, to je dobro za vas. To je neverovatna stvar - kaže stručnjak.

