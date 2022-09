MOJ MUŽ SPAVA NA KAUČU DA NE BI MORAO DA IMA SEKS SA MNOM! Žena ludi od POTREBE za intimom, a on neće, pa neće: Šta da radim?!

Često se čuje da žene taže izgovore da nemaju seks i da imaju prava da odbiju intimnost ukoliko za to nisu raspoložene. No, koliko god da se prihvata da nežnijem polu nekada nije do ljubavi, toliko se zamera muškarcima kada odbiju da spavaju sa svojim partnerkama.

Jedna žena oseća se jako loše od kad njen suprug odbija da ima intimne odnose sa njom, te je potražila pomoć stručnjaka.

- Moj suprug bi radije da spava na kauču nego da ima intimne odnose sa mnom. Zajedno smo četiri godine, a naš brak i intiman život su bili sjajni, ali onda nam se pre dve godine rodila ćerka i sve je nekako pošlo po zlu. Imamo intimne odnose na svaka četiri meseca i to samo ako je on raspoložen - napisala je jedna žena za The Sun.

Njen suprug je nedavno počeo da spava na kauču, a ona je uverena da to radi samo kako više ne bi morao da je odbija za odnose. Ona se i dalje trudi na sve načine, ali ništa ne funkcioniše. Ne želi da bude u braku bez ikakvih intimnih odnosa i strah ju je da on ima neku drugu ženu, ili da mu više nije nimalo privlačna.

- Nismo o tome konkretno razgovarali, ali ja sam jednom pokušala da ga pitam zašto ne želi da ima intimne odnose i rekao je da je samo preumoran. Ali, to mu je bio izgovor još nekoliko puta. Čula sam da žene odbijaju odnose, ali ne da to rade i muškarci. Ne znam da li je moj brak gotov i mogu li da uradim još nešto da popravim naš odnos - nastavila je.

- Ovo je verovatno povezano s rođenjem vaše ćerke. Neki partneri mogu da se osećaju izopšteno ili ponekad u partneru vide samo majku ili oca svog deteta, a ne više kao ljubavnicu ili ljubavnika. Možda je traumatizovan ako vas je video u bolovima tokom porođaja ili je čak zabrinut da ćete ponovno zatrudneti. Recite svom mužu da ne želite da živite u braku bez polnih odnosa i da morate zajedno proći kroz ovo. Pritom, budite nežni i blagi, jer postoji mogućnost i da je depresivan ili da pati od prevelike količine stresa. A, možda samo oseća da postoji problem u vašoj vezi, pa je najbolje da ga zamolite da bude iskren - odgovorila joj je Deidre.

