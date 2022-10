STARLETA IMA MUŽA MILIONERA KOJI JE 25 GODINA STARIJI OD NJE: Odličan u krevetu, živa VATRA, a ne bih ga pogledala da nema PARE!

Lejli Grifin ne smeta što je njen muž Brus, ujedno i milioner, 25 godina stariji od nje. Naime, ova 28-godišnjakinja iz severnog Londona upoznala je 53-godišnjeg preduzetnika prošlog oktobra na internetu.

U roku od godinu dana zajedno su kupili kuću i venčali se. I premda ljudi govore da joj Brus može biti deda, Lejla insistira na tome da je njen muž fantastičan u krevetu. Lejla je i majka jednog deteta, a sada živi na Floridi.

- On je najbolji ljubavnik kog sam ikad imala. Da sam imala povez na očima dok smo vodili ljubav, rekla bih da ima 21, a ne 53 godine - izjavila je.

- Mislim da je verovatno emocionalna povezanost ono što ga čini sjajnim, a on jednostavno zna da se snađe u spavaćoj sobi. Brus i ja smo vrlo iskreni jedno prema drugom i prema našem odnosu i istina je da nije bio finansijski u situaciji u kojoj se sada nalazi, ne bih se sastala s njim - dodaje.

Takođe, istakla je da ona nije mlada i atraktivna žena, on nju isto tako ne bi hteo da upozna. Prema Lejli, sve se svodi na početnu privlačnost, na ono što tražite i na ono što pojedinac odabere.

Leila sada živi na visokoj nozi. Poseduje nekoliko luksuznih automobila uključujući MekLaren i živi u vili vrednoj milion dolara.

- Izlasci sa starijim muškarcima su bolji jer oni imaju sređen život. Znaju šta žele od života i kako da se ponašaju prema ženi. I dan danas mi otvara vrata od auta i izvlači mi stolicu u restoranu. Finansijski je osiguran i za mene je to bila vrlo važna stvar - kaže.

Objasnila je i kako joj on ponekad služi kao sidro, što joj je jako važno jer tvrdi da je ponekad divlje dete.

- Ponekad malo skrenem s koloseka i treba mi neko sa strpljenjem i smirenom prirodom da mi posluži kao sidro, drži me pod kontrolom. Brus to radi za mene i zato tako dobro funkcionišemo - dodaje.

Par ima oko 32.000 pratilaca na Instagramu - i mnogi su zaintrigirani njihovim brakom. No neki od komentara koje dobijaju su dosta negativni.

- Ljudi me zovu sponzorušom i da sam s njim samo zbog njegovog novca. Zašto ljudi ne kažu da je on "sa mnom samo zbog mog izgleda". Zašto je to tako jednostrano?. Smešno mi je jer takva reakcija zapravo dolazi od muškaraca u 20-ima i 30-ima koji su švorc i žele da budu kao on. Nikada nije od žena ili drugih starijih situiranih muškaraca - komentarisala je.

Srećom, par odbija da dopusti da ih ova negativnost sputava, piše Daily Star.

