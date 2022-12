DAJTE MALO, RETKO I PRE SVEGA NEVOLJNO: S*ks priručnik za žene iz 1894. danas je NEZAMISLIV! Evo šta im se tada SAVETOVALO!

Iako autorka nije imala nameru da bude smešna, njena knjižica "Uputstva i saveti za mlade neveste" iz 1894. (Instruction and advice for the young bride) danas mnoge zasmejava.

"Voljena žena velečasnog L. D. Smitersa", kako je Rut Smiters nazvala samu sebe, mladim ženama pojašnjava ponašanje tokom seksa, šta očekivati i kako sprečiti snošaj. Mlade su prikazane kao neiskusne devojke, a muškarci kao predatori koji bez seksa ne mogu da žive.

Ženama se savetuje da "moraju da izdrže" jer će tako zadržati muža, imati osiguranu budućnost i dobiti decu.

Seks dva puta nedeljno je u početku braka sasvim dovoljan, a na ženi je da se potrudi da tu brojku vremenom smanji. To pak može da učini glumljenjem glavobolje ili neke bolesti, a može i da se pravi da spava dubokim snom.

Ukoliko želi da je poljubi u usta, svakako bi bilo poželjno da okrene glavu tako da mu usne završe na njenom obrazu. Dobra prepreka je i započinjanje svađe sat vremena pre mogućeg snošaja. To će ga sigurno ohladiti.

Muškarca, po ovoj knjizi, ne bi trebalo ohrabrivati za seks, jer bi oni želeli da ga praktikuju svaki dan. Žene upozorava da su oni "po prirodi perverzni" i svakakve ideje mogu da im padnu na pamet. Posebno oprezne bi žene trebale da budu kada su u pitanju abnormalne poze na stvari i korišćenje usta na raznim delovima tela.

Golotinja, priče o seksu, gledanje fotografija i crteža koji prikazuju ili sugerišu seks "su odvratne navike koje će muškarac verovatno steći ako mu je to dopušteno".

Ako do seksa već dođe, žene bi trebalo da pripaze da to rade u mraku. Uz to, dobro bi bilo da nose debele spavaćice koje ne skidaju sa sebe. Važno je i pre i tokom samog čina "mirovati što je više moguće" i ne ohrabrivati muškarca još više. Savet je ženama da ne pomažu suprugu da dođe do kreveta po mraku jer, uz malo sreće, može da padne i povredi se, a to je dobar izgovor da seksa ne bude. Međutim, ukoliko ipak uspe i pokuša da se zavuče pod njenu spavaćicu, jedan od izgovora mogao bi biti: "Moram u toalet".

Napominje se i kako pametne žene moraju same da teže usavršavanju metoda odbijanja i obeshrabrivanja supruga od seksa.

- Do pete godine braka taj "nemili događaj" svešće se na jednom mesečno, a do desete godišnjice bi većina žena trebala da uspe seks potpuno da izbaci iz spavaće sobe. Do tada većina venčanih parova već ima decu i nema potrebe za time - napisala je ova supruga metodističkog pastora.

Njen sažeti savet glasi ovako: "Jedno kardinalno pravilo braka je to da se nikada ne sme zaboraviti: daj malo, retko i, pre svega, nevoljno".

Evo prevoda priručnika u celosti:

Za osetljivu mladu ženu koja je imala koristi od pravilnog odgoja, dan venčanja je, ironično, i najsrećniji i najstrašniji dan u životu. S pozitivne strane, tu je sama svadba, u kojoj je nevesta središnja atrakcija u predivnoj i inspirativnoj ceremoniji, simbolišući njen trijumf u osvajanju muškarca koji će osigurati sve njene potrebe do kraja života. S negativne strane, tu je bračna noć, tokom koje nevesta mora da plati, da tako kažem, cenu, suočavajući se po prvi put sa strašnim iskustvom seksa.

U ovom trenutku, dragi čitaoče, dozvolite mi da kažem jednu šokantnu istinu. Neke mlade žene zapravo s radoznalošću i užitkom očekuju iskušenje bračne noći! Čuvajte se takvog stava! Sebičan i senzualan suprug lako može da iskoristi takvu nevestu. Jedno kardinalno pravilo braka nikada se ne sme zaboraviti: Dajte malo, dajte retko, i iznad scega, dajte nevoljno. Inače bi ono što je moglo da bude pravi brak moglo da postane orgija seksualne požude.

S druge strane, teror mlade ne mora da bude ekstreman. Iako je seks u najboljem slučaju odvratan, a pogotovo bolan, mora da se izdrži, za žene je to tako od početka sveta, a nadoknađuje ga monogamni dom i deca nastala iz toga. Beskorisno je, u većini slučajeva, da mlada nametne mladoženji da se odrekne seksualne inicijacije. Idealan muž bio bi onaj koji bi se obratio svojoj nevesti samo na njen zahtev i samo u svrhu rođenja potomstva, takva plemenitost i nesebičnost ne mogu se očekivati ​​od prosečnog muškarca.

Većina muškaraca, ako ne bude odbijena, zahtevala bi seks gotovo svaki dan. Mudra nevesta dopustiće najviše dva kratka seksualna iskustva nedeljno tokom prvih meseci braka. Kako vreme prolazi, ona mora da uloži svaki napor da smanji ovu učestalost.

Glumljenje bolesti, pospanosti i glavobolje najbolji su prijatelji suprugama po tom pitanju. Argumenti, zanovetanje, prigovaranje i prepirke takođe su vrlo delotvorne, ako se koriste kasno uveče oko sat vremena pre nego što bi muž inače započeo svoje zavođenje.

Pametne žene su uvek na oprezu za nove i bolje metode odbijanja i obeshrabrivanja ljubavnih uvertira supruga. Dobra supruga treba da očekuje ​​da će smanjiti seksualne kontakte jednom nedeljno do kraja prve godine braka i jednom mesečno do kraja pete godine braka.

Do svoje desete godišnjice mnoge su žene uspele da upotpune svoj roditeljski život i ostvarile krajnji cilj ukidanja svih seksualnih kontakata s mužem. U to vreme ona može da se osloni na to da će ga njegova ljubav prema deci i društveni pritisci zadržati u kući. Baš kao što bi trebala da uvek bude spremna da zadrži količinu seksa na što je moguće manjem nivou, mudra nevesta će davati jednaku pažnju i ograničavanju vrste seksualnih kontakata. Većina muškaraca po prirodi je prilično izopačena, a ako im se pruži imalo šanse, upustiće se u raznolike i najodvratnije aktivnosti. To uključuje, između ostalog, obavljanje normalnih aktivnosti u nenormalnim položajima; ženska usta; i nuditi svoje gnusne delove tela.

Golotinja, priče o seksu, čitanje priča o seksu, gledanje fotografija i crteža koji prikazuju ili sugerišu seks su grozne navike koje će muškarac verovatno steći ako mu je to dopušteno.

Dama se oblači

Mudra nevesta ne bi dopustila svom suprugu da vidi njeno golo telo i nikada njemu ne bi dopustila da joj pokaže svoje neobučeno telo. Seks, kada ne može da se spreči, treba praktikovati samo u potpunom mraku. Mnoge žene su smatrale korisnim da imaju debele pamučne spavaćice na sebi i pidžame na svojim muževima. Ne treba ih ukloniti tokom seksualnog čina. Tako je izloženo minimalno mesa.

Nakon što je nevesta obukla haljinu i ugasila sva svetla, trebalo bi tiho da leži na krevetu i čeka svog mladoženju. Kad uđe u sobu, ne bi smela da da nikakav zvuk koji bi ga vodio u njenom smeru, da to ne bi shvatio kao znak ohrabrenja. Trebalo bi da ga pusti u mraku. Uvek postoji nada da će se spotaći i izazvati neznatnu povredu koju ona može da iskoristi kao izgovor da mu uskrati seksualni pristup.

Kad je pronađe, žena bi trebala da leži što je moguće mirnije. Svaki njen telesni pokret može se tumačiti kao seksualno uzbuđenje od strane optimističnog muža.

Ako pokuša da je poljubi na usne, trebala bi lagano da okrene glavu kako bi joj poljubac umesto toga bezopasno pao na obraz. Ako pokuša da joj poljubi ruku, trebalo bi da napravi pesnicu. Ako podigne haljinu i pokuša da je poljubi bilo gde drugde, treba brzo da povuče haljinu na svoje mesto, izvuče iz kreveta i kaže mu da je priroda poziva u toalet. To će generalno ublažiti njegovu želju da je poljubi na zabranjeno područje.

Ako suprug pokuša da je zavede laskavim razgovorima, mudra žena će se odjednom setiti nekih trivijalnih neseksualnih pitanja koja će mu postaviti. Kad odgovori, trebalo bi da nastavi da održava razgovor, bez obzira na to koliko se u to vreme činio neozbiljnim.

Na kraju, muž će naučiti da, ako insistira na seksualnom kontaktu, mora to da obavi bez ljubaznog ulepšavanja. Mudra žena će mu dopustiti da ne povuče haljinu dalje od struka i dopustiti mu da samo otvori prednju stranu svoje pidžame i tako uspostavi vezu.

Trebalo bi da bude apsolutno ćutljiva ili brblja o svojim kućnim poslovima dok se on muči i udaljava. Iznad svega, trebalo bi da leži savršeno mirno i nikada ni pod kojim okolnostima ne mrmlja ili jeca dok je čin u toku. Čim suprug završi čin, mudra žena će početi da ga gnjavi o raznim manjim zadacima koje želi sutra da obavi. Mnogi muškarci su iscrpljeni od seksualnog zadovoljstva odmah nakon što je čin završen. Stoga žena mora da osigura da u tom periodu nema mira za njega. Inače bi moglo da ga podstakne da uskoro pokuša još.

Jedna ohrabrujuća činjenica na kojoj žena može da bude zahvalna je to da suprugov dom, škola, crkva i društveno okruženje sarađuju sve vreme njegovog života kako bi mu usadili dubok osećaj krivice u pogledu njegovih seksualnih osećanja, tako da ako dođe na bračni kauč izvinjavajući se i ispunjen stidom, već je napola zastrašen i ponižen. Mudra žena hvata tu prednost i neumoljivo sledi svoj cilj da prvo ograniči, a kasnije potpuno uništi muževljevu želju za seksualnim izražavanjem.

