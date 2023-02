NAKON MESEC DANA ODNOSA U AUTU OTKRIO MI DA IMA ŽENU I DECU! Nina o aplikacijama za sastanke: Poslao je video i rekao da me voli

Hrvatica Nina (31) je godinama koristila aplikacije za sastanke, ali je, nažalost, svaki put bila razočarana.

Dok su neki našli budućeg partnera na aplikacijama za upoznavanje i čak se udali za njih, ona nije bila te sreće i nažalost zaljubila se u oženjenog muškarca koji ju je lagao o svom statusu, a ona nam je ispričala kako se to dogodilo i da oženjeni muškarci traže na aplikacijama za upoznavanje.

Nina je imala loša iskustva: - Moja iskustva sa aplikacijama za sastanke su uglavnom negativna. Koristila sam Tinder, Badoo, OkCupid i Facebook dating.

Eliminacija loših muškaraca

Teško je eliminisati loše muškarce, naravno prvo što vidite su fotografije, pa opis profila i tako počinje prva eliminacija. Posle toga sledi prepiska ako je osoba interesantna, ako nije previše zauzeta. Mnogi od njih se odmah eliminišu.

Što se tiče fotki, nema formule, samo vidiš da li je tvoj tip, čak i da nije prevruć, pogledaš njegov opis i može biti neka ravnoteža.

Posle seksa je priznao da je oženjen i da ima decu

Teško je izdvojiti samo jedno iskustvo jer je bilo toliko loših u kojima te lažu i pokušavaju da te uhvate, a onda ako imaju seks, što im je cilj, brzo nestanu ili kažu 'Nisam za ipak nešto ozbiljno'. Odvojila bih jednu priču.

Imala sam lepu prepisku sa čovekom, koji je bio 10 godina stariji od mene (to mi je odgovaralo jer obično tražim starije od sebe). Sve je bilo super, imali smo hemiju od početka i bili smo na lokaciji blizu mene. Radio je dva posla i živeo sa bratom. Dopisivali smo se dosta putem mejla jer on radi kao programer, pa mu je mejl praktičniji. Posle dve-tri nedelje sam ga pitala zašto ne gledamo film kod njegovog brata, ali je on rekao da mu je brat često kod kuće, na šta sam odgovorila 'dobro'.

foto: Profimedia

Posle mesec dana viđanja i seksa u kolima jer nismo imali gde da odemo, dobila sam snimak od njega. Na snimku mi je rekao da je zaljubljen u mene, ali da je oženjen i da ima dvoje dece i ne može više da me laže. U početku sam mislio da je to skrivena kamera dok se nisam raspala i shvatio da je to stvarnost. Nažalost, već sam se zaljubila.

I 2 meseca posle toga smo pili kafu jer mi je bilo teško da se rastajem od njega. Ima dosta oženjenih muškaraca koji imaju loše odnose sa svojim ženama, u stvari nemaju nikakve veze. Neki samo traže seks, a neki zaista traže osobu koja će im dati ono što žena ne, od ljubavi do šire.

Dosta smo pričali o razvodu i slično, ali deca su bila mala i on se plašio da ih neće često viđati jer se brinuo o njima, a i dan-danas brine o njima više nego o ona. To ružno iskustvo je nekako postalo pozitivno jer smo ostali u kontaktu do danas. Imamo prijateljski odnos i on je bio uz mene u teškim situacijama i pomogao mi. I dok smo bili zajedno, donosio bi mi ručak na posao ili, da sam kod kuće, čak bi ostavio Mc doručak ispred vrata da ga imam kad se probudim i takve sitnice. Nažalost, zbog drugih uslova nije išlo, a moglo je biti odlično.

Naručio je dva pića i rekao da nema novca

Nemam predrasuda ni prema kome, pa ni prema muškarcima koji imaju fotografije koje nisu njihove, već neke sa interneta ili samo traže seks. Svako ima svoje potrebe, ko šta hoće i treba, nema osude. Važno je da se odmah izjasnite šta želite i da se ne zadovoljite ni sa čim manjim od toga i toga se držite, što me je mnogo koštalo.

foto: Profimedia

Mnogo sam ih upoznala uživo, nikada se nisam plašila, niti sam doživeo catfish. Teško je razdvojiti mnogo tih priča. Na jednom sastanku mi se pojavio pijani dečko i rekao da nije bio na bankomatu pa da nema novca. Naručio je dva pića, a ja sam rekala 'u redu, hajde, ja ću platiti'. Bio je veoma agresivan i pijan, a kasnije se naljutio jer je, kada je došao kući, hteo da odmah budemo zajedno, a da ne govorim da mi se nije ni zahvalio što sam platila piće.

Oženjeni muškarci se ne plaše da budu viđeni

Mnogo puta sam viđala poznate, zaposlene i oženjene muškarce, zanimljivo je kako ih nije sramota i ne plaše se da će ih neko videti.

Što se uparivanja tiče, sve je isto kao da ti sastanak na slepo. Upoznajte se, bitno je samo da bude opušteno i bez nervoze. Budi svoj, a procena je samo tvoja, da li ima hemije, da li je zanimljiv i da li će biti drugog izlaska.

foto: Profimedia

Napuštanje aplikacija za upoznavanje

Nisam bila na aplikacijama već 6 meseci zbog uzastopnih loših iskustava, tako da iskreno ni ne znam da li ću se ikada više vratiti na taj način zabavljanja. Imala sam ružno iskustvo na OkCupid-u koje me je jako povredilo. Mislim da neću imati aplikacije još dugo, ali da se zna, prošlo je mnogo vremena otkako su Instagram i Facebook, pa čak i Snapchat postali aplikacije za upoznavanje. Momci samo šalju zahteve i poruke i iskreno, tako sam upoznala momka sa kojim se trenutno viđam. Dakle, ponekad rizikujte i ako imate privatni profil, pokušajte da procenite i prihvatite zahtev - rekla je Nina.

(Kurir.rs/net.hr)

