IMAM 32 GODINE, A NIKAD SE NISAM POLJUBILA, NITI IŠLA NA DEJT: Konačno sam shvatila ZAŠTO je tako i odmah promenila OVU STVAR

Tokom odrastanja, Alora Kembel uvek je zamišljala da će je njen "gospodin savršeni" jednog dana oboriti s nogu, baš kako to čine u filmovima. Ali, nakon što je napunila 32 godine, a da se nikada nije poljubila ili otišla na ljubavni sastanak, shvatila je da njen pristup romantici očito ne funkcioniše. Uvek je očekivala da će je muškarci proganjati, ali to se nikada nije dogodilo, prenosi The Sun.

Alora tvrdi da joj nije neprijatno zbog situacije u kojoj se pronašla, te da će sada preuzeti stvari u svoje ruke. Zadala je sebi cilj da mesec dana ide na dejtove. Otišla je na četiri ljubavna sastanka i napokon se poljubila, a trenutak je opisala kao "sladak".

„Pretpostavljala sam da žene treba 'naganjati' ili da će se dogoditi neka vrsta slatkog susreta. Ali, to se nikada nije dogodilo. Mislila sam da nešto nije u redu sa mnom“, priznaje Alora.

Dodaje da su prošle gotovo dve decenije bez ijednog dejta nakon što je izgubila poverenje u ljubav koja joj nije bila uzvraćena u ranim dvadesetim.

"Umesto da uzmem stvar u svoje ruke, samo sam svu svoju energiju uložila u svoju karijeru i putovanja. Osećala sam se kao da sam izgubila 15 godina da se pomirim s tim", objašnjava ona. Alora priznaje da je odrasla očekujući da će nekoga upoznati ili da će je muškarci proganjati.

„Bila sam osakaćena rodnom ulogom. Princ princezi. Kad se to nije dogodilo, provela sam mnogo vremena razmišljajući zašto. Postavila bih sebi pitanje - 'jesam li dovoljno dobra?'. Preuzela bih aplikaciju za upoznavanje jednom godišnje, imala sam loša iskustva s jezivim muškarcima i izbrisala je bez izlaska na dejtove“.

Ali, Alora je konačno shvatila da mora da počne da izlazi. „U periodu između Božića i Nove godine, grlila sam svog psa i pomislila: 'Ako ništa ne preduzmeš, ništa se neće promeniti'. Volim svoj život, ali htela sam da pokušam da izlazim. Provela sam toliko godina brinući se šta će ljudi misliti o meni. Sabotirala sam sama sebe. U januaru sam odlučila da skinem aplikaciju za upoznavanje i počnem da odlazim na dejtove“, rekla je ova devojka.

Tvrdi da nije imala nikakva očekivanja, ali je upoznala zanimljivog muškarca s kojim je otišla na četiri sastanka. Kaže da je pre prvog dejta bila prestravljena jer je sve to za nju bilo novo iskustvo. Iznenadilo ju je koliko je taj muškarac dobro prihvatio činjenicu da se Alora nikada nije poljubila ili bila na sastanku. Kada su se prvi put poljubili, on je imao puno poštovanja prema njoj, te joj se to jako svidelo.

Pre ove godine retko ko je znao da Alora nikada nije bila na sastanku - ali ona se odvažila da podeli svoju tajnu na društvenim mrežama. Kaže da ju je iznenadilo koliko ljudi može da se poistoveti s njenom i pričom, te koliko je podrške dobila.

„Mislila sam da sam jedina osoba na svetu koja prolazi kroz ovo. Osećala sam se kao da nosim duboku mračnu tajnu. Učinilo me hrabrijom da kažem to naglas. Uvek sam mogla da izbegnem sva pitanja o dejtovima, tako da niko pre nije znao. To nije nešto čega se više stidim“, kaže Alora.

Sada Alora želi da drugi znaju da nikad nije kasno krenuti na dejtove: „Ne postoji vremenski okvir. Život je maraton, a ne trka. Nema ništa loše u tome da na sastanke krenete kasnije.“

(Kurir.rs/ Vecernji.hr)

