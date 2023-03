SVINGERI SMO VEĆ 10 GODINA, A NAŠA PRAVILA U KREVETU ĆE VAS ZAPANJITI: Nisu za svakoga, a moj suprug najviše voli kad radimo OVO

Svingerka koja se na društvenim mrežama predstavlja pod imenom Vista Vajf kaže da je u srećnom braku više od decenije i otkriva sve tajne svog nesvakidašnjeg stila života.

Njen suprug Gejdž i ona su veći deo svog braka proveli imajući seks s drugim ljudima. Zajedno su od tinejdžerskih dana, a tek posle pet godina braka su pustili nove osobe u spavaću sobu

Od tada su istraživali zamene partnera s drugim parovima, solo sastanke s novim ljudima i divlje seksualne zabave u privatnim klubovima.

Ali, ona i Gejdž imaju jasna pravila za izbegavanje ljubomore, neprijatnih trenutaka i, naravno, polnih bolesti.

"Zajedno smo otkad smo bili jako mladi“, rekla je Vista Vajf, koja svoje pravo ime skriva u javnosti.

Ona i Gejdž su se upoznali kada je ona imala 17 godina, a venčali su se kada je imala 20.

Postali su svingeri, ali su ostali šokirani koliko ljudi u njihovom malom gradu u Engleskoj je zainteresovano za to.

Počeli su da se sastajaju s drugim parovima. U početku su imali seks samo u istoj prostoriji, ali su kasnije počeli povremeno da se odvajaju.

"U jednom trenutku smo upoznali još jedan par i zamenili se u odvojenim sobama“, rekla je ona.

Postavili su tajmer i muškarci su se zamenili, a svaki se zabavljao dok se tajmer nije isključio.

"A onda smo se ponovo sreli i objasnili jedni drugima šta se dogodilo. O moj Bože, to je bilo neverovatno“, rekla je ona.

Vista Vajf je takođe odlazila na solo sastanke s muškarcima, a Gejdž je izlazio sa ženama, ali od početka, par je postavio osnovna pravila koja su se vremenom razvijala.

Na primer, Vista Vajf kaže da je njoj potpuno u redu da njen muž ima seks s drugim ženama, ali ne i da oseća emocije prema njima.

"Ne volim intimnost i takve stvari, ne želim emocije. Zato sam postavila pravilo da ako se moj muž zabavlja sam, mogu samo da popiju piće i onda idu u hotelsku sobu, ali on ne ostaje preko noći“, objasnila je.

Gejdž voli da bude uključen u avanture svoje žene putem kamere.

"Pravilo od mog muža je da ako se zabavljam sama, uvek se snimam. Uvek ima slika i videa jer on to voli. Tako se oseća kao da deli iskustvo sa mnom“, rekla je ona.

Preduzimanje tih koraka znači da nema ljutnje ili povređenih osećanja.

"Uošte nemamo problema s ljubomorom. Bila bih ljubomorna kad bi odveo neku na sastanak, kad bi s njom večerao", dodala je.

"Kad bi rezervisao hotelsku sobu i proveo noć i imao romantičan vikend, to bi me učinilo ljubomornom. Dakle, to je nešto što mi ne radimo“, jasna je.

Ako se jednom od njih ne sviđa izgled nekoga s kim razgovaraju, može da zatraži da prestanu sa susretom bez ikakvih daljih pitanja.

Jedna stvar koja se nikada nije promenila je upotreba kondoma.

"Uvek koristimo zaštitu, 100 odsto zaštite, sve vreme“, rekla je ona.

To je posebno važno kada idu na zabave u seks klubove, gde stvari mogu da postanu malo divlje. Jedno od njihovih redovnih okupljališta izgleda kao noćni klub iznutra s masivnim barom i plesnim podijumima.

"Postoje igraonice koje se zaključavaju i koje možete koristiti ako ste upoznali nekog drugog i ne želite da neko gleda ili pokušava da se pridruži. Ili ako želite da budete sa svima, postoji masivni krevet za orgije. Čudno je kada prvi put uđete jer pomislite: ‘O moj Bože, ima toliko golih ljudi", opisala je.

Na kraju, Vista Vajf i njen suprug kažu da za njih svingerski život funkcioniše jer su izgradili čvrste temelje veze, ali ne bi to preporučili svima.

Ako ne možete da razgovarate sa svojim partnerom o seksu i svojim željama i fantazijama, to neće uspeti jer oboje morate biti 100 odsto u tome“, kažu.

(Kurir.rs/ Net.hr)

