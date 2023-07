DA LI STE ZNALI DA SPAVANJE I ODMARANJE NISU ISTA STVAR? Svima nam je potrebno 7 vrsta predaha, a jedan će vas IZNENADITI!

Da li ste ikada pokušali da povratite energiju tako što ćete više spavati, a kada se probudite, i dalje se osećate iscrpljeno.

Spavanje i odmor nisu ista stvar, mada mnogi od nas pogrešno mešaju to dvoje, naglašava doktorka Saundra Dalton-Smit i navodi da postoji sedam vrsta odmora.

Idemo kroz život misleći da smo se odmorili jer smo se dovoljno naspavali, ali u stvari propuštamo druge vrste odmora koji su nam očajnički potrebni. Posledica toga su ljudi koji iako su uspešni, visokoproduktivni, ali i hronično umorni i hronično izgaraju na poslu, napominje dr Saundra Dalton-Smit, istraživač i autorka knjige Sveti odmor: povratite svoj život, obnovite energiju, vratite razum (Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity).

Patimo od nedostatka odmora jer ne razumemo njegovu pravu moć. Odmor bi trebalo da bude jednak obnavljanju sedam ključnih oblasti našeg života, naglašava doktorka.

1. Fizički odmor

Prva vrsta odmora koja nam je potrebna je fizički odmor, koji može biti pasivan ili aktivan. Pasivni fizički odmor uključuje spavanje i dremanje, dok aktivni fizički odmor podrazumeva rekreativne aktivnosti kao što su joga, istezanje i terapija masaže koje pomažu u poboljšanju cirkulacije i fleksibilnosti tela.

2. Mentalni odmor

Verovatno svi imamo jednog kolegu (ili smo mi taj kolega) koji svaki dan počinje uz veliku šoljicu kafe. Često je razdražljiv i zaboravan, i teško mu je da se koncentriše na svoj posao. Kada legne noću da spava, često se bori da isključi mozak dok mu dnevni razgovori naviru u misli. I uprkos tome što je spavao sedam do osam sati, on se budi sa osećajem kao da nikada nije otišao u krevet.

Ovakvim osobama nedostaje mentalni odmor. Dobra vest je da nije potrebno dati otkaz ili otići na godišnji odmor da bi se ovo popravilo. Dovoljno je da pravite kratke pauze na svaka dva sata tokom radnog dana; ove pauze bi trebalo da budu podsetnik da usporite.

Takođe možete pored kreveta da držite svesku i zapišete sve mučne misli koje bi vas držale budnim.

3. Senzorni odmor

Treća vrsta odmora koja nam je potrebna je senzorni odmor. Jaka svetla, ekrani računara, pozadinska buka i mnoštvo razgovora – bilo u kancelariji ili onlajn – dovode do preopterećenja naših čula. Ovoj vrsti umora se možemo suprotstaviti tako što ćemo učiniti nešto krajnje jednostavno tokom dana – zatvoriti oči na jedan minut. Takođe, na kraju dana bi trebalo isključiti sve elektronske uređaje.

Namerni trenuci senzorne deprivacije mogu početi da poništavaju štetu koju je naneo previše stimulativni svet.

4. Kreativni odmor

Ova vrsta odmora je posebno važna za svakoga ko mora da rešava probleme ili razmišlja o novim idejama. Kreativni odmor ponovo budi strahopoštovanje i čuđenje u svakom od nas. Da li se sećate kada ste prvi put videli kanjon Uvca, okean ili vodopad? Dozvolite sebi da uživate u lepoti na otvorenom – makar i u lokalnom parku ili u vašem dvorištu – to će vam biti kreativan odmor.

Ali kreativni odmor nije samo uživanje u prirodi; uključuje i uživanje u umetnosti. Pretvorite svoj radni prostor u mesto inspiracije tako što ćete postaviti slike mesta koja ste posetili i umetnička dela koja volite.

Ne možete provesti 40 sati nedeljno buljeći u prazno ili zbrkano okruženje i očekivati da ćete se osećati strastveno oko bilo čega, a još manje da će vam na pamet pasti neka inovativna ideja.

5. Emocionalni odmor

Zamislite sada drugu osobu – prijatelja (majku, rođaka) za koga svi misle da je najdraža osoba koju su ikada upoznali. To je osoba od koje svi zavise, ona koju biste pozvali ako vam je potrebna usluga, jer čak i ako ona to ne želi, znate da će vam dati nevoljno „da“ umesto iskrenog „ne“. Ali kada ova osoba ostane sama, oseća se necenjeno i kao da je drugi iskorištavaju.

Ovoj osobi je potreban emocionalni odmor, što znači da ima vremena i prostora da slobodno izrazi svoja osećanja i prestane da ugađa drugima.

Emocionalni odmor takođe zahteva hrabrost da se bude autentičan. Emocionalno odmorna osoba može odgovoriti na pitanje „Kako si danas?“ sa istinitim „Nisam dobro“ – a zatim da nastavi da otvoreno govori o nekim stvarima koje obično bivaju neizrečene.

6. Odmor od društvenih kontakata

Ako vam je potreban emocionalni odmor, verovatno imate i deficit odmora od društvenih kontakata. Ovo se dešava kada ne uspemo da razlikujemo one odnose koji nam prijaju od onih odnosa koji nas iscrpljuju.

Da biste iskusili više ove vrste odmora, okružite se pozitivnim ljudima koji vas podržavaju. Čak i ako se vaše interakcije moraju odvijati virtuelno, možete izabrati da se potpunije uključite u njih tako što ćete uključiti kameru i fokusirati se na to sa kim razgovarate.

7. Duhovni odmor

Duhovni odmor je sposobnost povezivanja izvan fizičkog i mentalnog i osećanja dubokog osećaja pripadnosti, ljubavi, prihvatanja i svrhe. Da biste se duhovno odmorili, uključite se u nešto veće od vas i dodajte meditaciju, molitvu ili društveno koristan angažman u svoju dnevnu rutinu.

Kao što vidite, sam san nas ne može vratiti do tačke u kojoj se osećamo odmorno. Dakle, vreme je da počnemo da se usredsredimo na pravi odmor koji nam je potreban.

(Kurir.rs/RTS)

