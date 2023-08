IMAM PETORO DECE I NIJEDNO NIJE NOSILO PELENE: Andreina priča o majčinstvu izazvala pravi RAT na društvenim mrežama! Lako je tebi

Jedna mama je uverena da beba može obavljati fiziološke potrebe bez pelena. To ne samo da je bolje za nju već se i manje zagađuje okolina, tvrdi ona.

"Kad kažem drugim mamama da imam petoro dece i da nijedno nije nosilo pelene, kao i da nijedno nisam dugo privikavala na nošu, desi se jedna od dve stvari - ili uvređeno kažu da negde žure ili me preklinju da im otkrijem svoju tajnu."

Tako svoju priču počinje Andrea Olson iz Severne Karoline, mama petoro dece koja vodi vrlo posećen Instagram nalog "Go Diaper Free", što u prevodu znači "Bez pelena".

"Sve mame i tate koje žele da izbegnu pelene i noše, saslušajte me. Postoji način da to postignete", tvrdi Andrea, dodajući da to nije lako, da su je mnoge mame osuđivale zbog njenih metoda, ali i da je ona potpuno uverena da je njen izbor ispravan.

"Koja je moja metoda, sigurno se pitate. U pitanju je 'komunikacija o eliminaciji', barem smo mi to tako nazvali. Sa tom metodom smo kretali od samog rođenja beba, mada postoji prozor od rođenja pa do 18. meseca u kome možete da krenete. Mi smo kretali odmah, jer mislimo da beba tako prirodnije usvaja sve što je učimo. Naime, novorođenčad mnogo više preferira čistoću i higijenu, a zašto bih želela da moje dete koristi pelenu kada joj svi instinkti govore protiv toga? Na stranu to što ni ja ne želim da se bakćem sa prljavim pelenama. Veoma je lako privići novorođenče na ovu metodu i vrlo brzo sa noše preći na šolju i pre nego što prohodaju. Evo kako to izgleda:

Kad se novorođenče probudi, odmah donosimo nošu pre podoja. Obično se desi i velika i mala nužda. I bebe tako bolje shvataju proces pražnjenja nego kada se to odvija u pelenama, kada im nije jasno šta se to događa. Ovako vide sve svojim očima", kaže Andrea, dodajući da je za ovu metodu čula od prijateljice koja ju je praktikovala.

"Ona je prosto svoju bebu oduvek držala iznad šolje ili iznad zemlje, ako su napolju. Ni po koju cenu joj nije stavljala pelene", kaže Andrea, dodajući da je četiri godine nakon što je to videla kod prijateljice i sama zatrudnela i želela da i ona koristi istu metodu.

"Želela sam da sve bude što manje prljavo i što jednostavnije. Prosto mi je delovalo prirodnije. Čim sam rodila prvog sina, osetila sam po tome kako se vrpolji da se sprema prva velika nužda. Odmah sam ga stavila iznad noše i tako je svoju prvu nuždu u životu obavio tako. Nikad više nisam ni pomislila na pelene" kaže Andrea.

"U narednih osam godina rodila sam još četvoro dece. Sa svima sam prošla isti proces. Kad me ljudi pitaju zašto to radim od prvog dana rođenja, moj odgovor je: "Jer je to mnogo lakše od menjanja i pranja beskonačno mnogo prljavih pelena. I zašto bih želela da čekam da dete obavi nuždu da bih to kasnije čistila, kada sve može da bude jednostavnije i lakše, i meni i bebi?"

Vremenom naučite koji su to signali da će beba da obavi nuždu, a izbegavate osipe, bezbroj nezgoda kada ih odvikavate od pelena, zatvor, nepotrebne izlive besa bebe, kao i vršenje nužde u krevetu. Ne samo to, sačuvali smo oko 10.000 dolara koje bismo dali na pelene. I opet ne samo to, te pelene bi završile na deponiji i dalje zagađivale zemlju.

"Ali Andrea, tebi je lako, ti si domaćica. Ja moram na posao, nemam vremena za to, želim da moja beba izađe iz pelena kada sama bude spremna - pišu mi često majke na Instagramu. Moram da kažem da ja vodim tri posla, imam petoro dece uzrasta od 1 do 9 godina, a imam i farmu. Radim četiri sata dnevno od kuće a uz sve to i dojim. Ostatak dana sam majka, kuvarica, čistačica i pokušavam da u sve to uguram i malo vežbanja i malo vremena za sebe. Ako ja imam vremena i volje, sigurno imate i vi. A ako vam je teško, uvek možete da izvesno vreme koristite pelene, dok ne budete sigurni da se dete naviklo. Međutim, treba da uvek bude jasno i vama i detetu da je pelena samo opcija za nedajbože situacije, nikada je ne koristite redovno", zaključuje ona.

(Kurir.rs/Yumama)

Bonus video:

00:30 OVO SU MAMA I DŽIN BEBA OD 6,5 KG IZ GORNJEG MILANOVCA Pokušala da se porodi prirodno, pa ostala u ŠOKU: Ovo je retkost!