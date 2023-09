PRISUSTVOVALA NEVEROVATNO TEŠKOM POROĐAJU, A ONDA SE DESILO ČUDO: Sve je mogla da očekuje, ali ovome se nije ni najmanje nadala!

Medicinska sestra iz Jute, Meri En Vest shvatila je da je pre više od 20 godina prisustvovala rađanju svoje sadašnje snaje Kelsi Pol.

U to vreme Vest je radila kao babica u bolnici, pomažući trudnicama da donesu svoje bebe na svet. Vest je 15. juna 2001. pomagala trudnoj Stejsi Pol, Kelsinoj majci, koja je bila spremna da rodi svoju devojčicu.

Međutim, Stejsi je patila od retkog stanja, poznatog kao velamentozno umetanje pupčane vrpce. Prema Klivlendskoj klinici, u pitanju je ozbiljna komplikacija koja se javlja kada se pupčana vrpca iz fetusa ne ubaci pravilno u placentu.

Meri En je odigrala ključnu ulogu na porođaju, jer je bila najveća podrška Stejsi u tim trenucima.

- Dodirnula je Kelsi pre mene. Stavila ju je na moj stomak i dala mi da vidim da ima 10 prstiju na rukama i nogama - rekla je Stejsi za "KSL".

Porođaj je za Meri En bio nezaboravan:

- Setila sam se Kelsinog rođenja jer nikada nisam iskusila ovakav porođaj, ni pre ni posle. Ona je zaista čudo - priča Meri En.

Iako ova babica nikada nije zamišljala da će ponovo videti tu bebu, 22 godine kasnije otkrila je da je njihova interakcija bila sudbonosna. Njen sin Tajler upoznao je Stejsinu ćerku Kelsi u banci i odmah su otpočeli vezu.

Kada su se njihove porodice prvi put okupile, Kelsi je osetila poznati osećaj prema svojoj sada već svekrvi, ali nije mogla da kaže odakle je zna.

- Izgledala je poznato, ali nisam bila sigurna da li je to ona ili ne - rekla je Kelsi.

Nakon što su se verili, par je počeo da se priprema za venčanje. Naišli su na Kelsin foto-album i naleteli na fotografiju na kojoj medicinska sestra uzima otisak stopala bebi Kelsi. Tu se uključila i Kelsina mama Stejsi i upitala Tajlera da li je to njegova majka.

- Pogledali smo sertifikat sa otiscima stopala i tamo je bio potpis. Pitala sam Tajlera da li je to pisala njegova mama, a on je rekao da je to definitivno rukopis njegove mame.

Porodica je bila šokirana, ali osećaju kao da je ovo "trebalo da se desi".

Pa je ušao u brak bez sumnje, okružen voljenima.

- To je bila jedna od onih stvari koje su mi potvrdile da je Tajler neko sa kim želim da budem do kraja života, a takođe me je učinila bližom njegovoj majci i njegovoj porodici - rekla je Kelsi.

Kelsi i Tajler su svoju ljubav krunisali krajem maja ove godine.

(Kurir.rs/Najžena)

