16 GODINA SE MUČILA DA ISPRATI STANDARDE LEPOTE, PA DONELA ŠOK ODLUKU: Vređali je, sve je bolelo i više nije htela to da trpi!

Koral Rene provela je poslednjih 16 godina brijući svoje lice kako bi zadovoljila druge, ali nedavno je postala umorna od standarda lepote za žene. Sada je zavolela svoju bradu, trenutno dugu 10 centimetara i zauvek je odbacila brijače. Kako je objasnila njena brada posledica je dugogodišnje borbe sa policističnim jajnicima i problema sa hormonima.

Međutim, biti žena s bradom nije uvek lako, jer se 30-godišnjakinja neprestano mora da se nosi s reakcijama drugih ljudi - uključujući neumesne komentare i poglede. Ali, ona je ponosna na svoje dlakavo lice i kaže da se to sviđa i njenom partneru – 25-godišnjem Iliasu.

- Bilo je to stvarno bolno putovanje, fizički i emocionalno - započela je svoju ispovest Koral.

- S otprilike četiri godine, dobijala sam sve tamniju kožu na vratu, kolenima i laktovima, uzrokovano insulinskom rezistencijom. Jedna osoba je mislila da sam prljava i rekla mi je da povedem računa o svojoj higijeni. Bio je to prvi put da sam stvarno osetila sramotu zbog svog tela - nastavila je Koral, pa dodala:

- S devet godina izrasli su mi gusti zalisci, a s 12 sam brijala lice svakodnevno. Osećala sam da je brijanje jedini način da preživim. Na neki način, osećam da je to donekle uzrokovano količinom mržnje koju dobijam na internetu. Mnogi me pitaju ‘šta sam’ ili da li sam muškarac ili žena. Kažu mi da moram da se obrijem – ljudi mi zapravo govorite šta treba da radim sa svojim telom.

foto: Jam Press Vid/@coralrenaie14 / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Koral dodaje da njen partner, Ilias, nema problema s njenom bradom, a podržavaju je i njegova mama i sestre.

- Žene ne bi trebale da se skrivaju. Zaslužujem ljubav. Zaslužujem zadovoljstvo. I neću više pristajati na kompromis oko toga. Definitivno je pomoglo to što me Ilias tako jako voli. Dao mi je do znanja da je on moje sigurno mesto - iskrena je Koral.

- Nakon što sam prestala da se brijem, oboje smo bili puno srećniji - on jer sam konačno sticala samopouzdanje u sebe takvu kakva jesam, a ja jer me više nije toliko bolelo zbog brijanja moje osetljive kože. Napokon sam se osećala dobro u svom telu - rekla je.

Koral je odlučna da se reši stigme oko žena koje imaju dlake na licu. Nedavno je održala govor u lokalnoj knjižari, a svoja iskustva deli i na internetu u želji da pruži podršku ženama koje prolaze kroz istu ili sličnu borbu.

- Moramo da razmislimo o tome zašto žene s bradom toliko smetaju ljudima. Većina žena na svetu uklanja dlake s tela, rekla bih da to rade svi. Kako biste reagovali da prestane? Da li biste i dalje voleli tu osobu? Ili je ta ljubav uslovljena njihovim uklanjanjem dlaka? - zaključuje Koral.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

01:42 NEMA ŠANSE DA OVO ZNATE! Kako je leskovačko selo Donje Brijanje dobilo ime? Evo šta je ispričao Ćure ispred prodavnice