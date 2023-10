KUPIO JE NOV AUTO, A ONDA SAM... Srpkinje otkrile NAJBRUTALNIJE OSVETE BIVŠIMA: Njihove priče su ZA FILM

Verovatno da ne postoji žena na svetu koju nije neki muškarac povredio, a da ona nije u mislima maštala o osveti, čak i ako zna da nikada ništa od toga neće uraditi. E, pa, ove Srpkinje nisu od tih žena, pošto su svoje planove za osvetu i sprovele u delo.

Žene uglavnom dele više detalja o svojim životima međusobno nego muškarci u svom društvu, pa tako često znamo do detalja šta se zbivalo u nekom odnosu naših prijateljica. Tako je Marija M. sa svojim drugaricama za Blic ženu podelila kako je vratila svom dečku, koji ju je prevario, milo za drago.

foto: Profimedia

- Godina je 2019. i bila sam u vezi sa svojim prvim dečkom u životu već 5 godina. Super smo funkcionisali dok on odjednom nije postao hladan, nezainteresovan i više nigde nije želeo da ide sa mnom. Živeli smo, jeli, pili i spavali zajedno, s tim da smo samo ponekad imali odnose, kad se njemu d... U nekom trenutku osetila sam oštar bol tokom odnosa, a u glavi sam pomislila da samo nisam bila "dovoljno spremna". Ipak, nešto mi nije dalo mira i otišla sam ginekologu.

"Rešila sam da se osvetim"

Tamo su Mariji ustanovili ranicu na grliću materice izazvanu HPV-om, a ona je, kako nikada nije menjala partnere, odmah pomislila da ju je prevario. Iako je znala da to nije jedini način da se "zakači" HPV, ipak je pritisla svog dečka.

foto: Profimedia

- Tad sam saznala da me je prevario više puta sa više devojaka. Posvađali smo se, isterala sam ga iz stana i slomila se potpuno. Kad sam malo došla sebi, i kad su mi drugarice pomogle da stanem na noge, odlučila sam da se osvetim. Nije me interesovalo da li je to moralno ili ne, samo sam htela da mu vratim. Tako da smo drugarica i ja ištampale oglas u kom je pisalo otprilike: "Mlađi momak traži starijeg gospodina da mu bude prijatelj i saputnik kom će pružiti društvo, pažnju i mogu da izlaze zajedno". Ostavile smo i njegov broj telefona.

Nisam mogla da presečem i prekinem svaki kontakt, tako da sam dobijala informacije da ga stalno zovu "stariji homoseksualci" i da mu nije jasno šta se dešava.

- Morala sam da se pretvaram da ne znam o čemu priča, ali iskreno, mislim da mi je upravo to pomoglo da ga potpuno prebolim, poručila je Marija.

"Ostavila sam mu poklon ispred vrata"

Jovanu S. je takođe prevario dečko, a ona je saznala tako što mu je pronašla poruke u telefonu.

foto: Profimedia

- Jedna klasična ljubavna priča 21. veka: voleli smo se, al on je voleo i gologuze ribe s Instagrama. S jednom je počeo i da se viđa, ja sam saznala i šta ću, ne mogu ja preko toga... Patila sam baš dugo, smršala sam stravično, nisam izlazila iz kuće bukvalno dva meseca. Jedne večeri mi je došla drugarica da me kao izvuče iz kreveta, što je i uspela - ali do kauča. Sedele smo, pile vino i jele sladoled, a na televizoru je zvrčao neki film.

U trenutku kada je Jelena obratila pažnju na ono što se dešava na ekranu, scena je izgledala ovako: devojka ostavlja papirnu kesu ispred nečijih vrata, pali je upaljačem, zvoni na zvono i beži. Druga devojka je otvorila vrata, instinktivno nogom počela da gazi po otvorenom plamenu kako bi ga ugasila, samo da bi shvatila da se unutra nalazi izmet.

foto: Profimedia

- Ovo moramo da uradimo, odmah sam dreknula, a drugarica me je zbunjeno posmatrala. Nakon malo nagovaranja, obećanje da ću nakon ovoga zaboraviti na krevet i kauč, odlučile smo to i da uradimo. Prošetala sam psa koji je, jadan, zajedno sa mnom bio u depri i skupila sam njegove poklončiće kojih je, na sreću, bilo na finoj gomilici. Izbacila sam bajati kroasan koji stoji danima iz papirne kese, malo sam je protresla i spakovala sam izmet. Drugarica me je odvezla do njegove zgrade, ušle smo u zgradu, došle do njegovih vrata i samo smo se pogledale. Ona je izvadila upaljač, ja sam spustila kesu i dok je ona palila pozvonila sam na vrata. Ona je počela da trči dole niz stepenice, dok sam se ja zaletela na sprat iznad... želela sam to da vidim! Otvorio je vrata, pogledao dole u plamen i uradio tačno ono što smo planirale. Pogledao je na sve strane, ali taman sam na vreme uspela da se zavučem da me ne vidi. Posle ovoga više nisam patila", prisetila se Jelena uz veliki osmeh.

"Išarala sam mu auto karminom"

Ivana S. je bila u pomalo toksičnoj vezi, gde su se ona i njen dečko konstantno prepucavali i nadjačavali, ali ona je odlučila da preseče na vrlo poseban način.

- Obožavao je da me pravi ljubomornom kada smo u gradu, još ako ne izađemo zajedno, a nađemo se na istom mestu - bude još gore. Tako smo se sreli u jednom klubu, pozdravili najnormalnije i stajali smo jako blizu jedno drugom. Onda je za njihov sto došla jedna plavuša i stalno su jedno drugom nešto pričali na uho, smejali se, ona ga je pipkala za podlakticu, a on s vremena na vreme pogleda u mene i blago se osmehne. Namerno.

foto: Profimedia

Ivanin dečko je kupio novi auto, beo kao sneg i rešila je da mu se osveti.

- Riba se zvala Adrijana, tako da je dobio crvenim karminom preko haube, šajbe, vrata i gepeka njeno ispisano ime i srca. On voli svoj auto više od sebe tako da mu je ovo pakao teško palo. Otišla sam ranije iz kluba, a on me je par sati kasnije zvao da mi prepriča "šta mu je ona paćenica uradila". Vrištala sam od smeha, a sutradan sam mu rekla da neću više da se viđamo. Hit, zar ne?

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

00:13 3 NEDELJE PRED SVADBU OTKRIO DA GA VERENICA VARA! Sve njene stvari izbacio iz kuće, a onda je sačekala još žešća OSVETA