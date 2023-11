RUSKE SLANE KAPE SU ODLIČNO PREDJELO, ALI I KAO LAGANA VEČERA: Ukusu ovih "šubara" niko neće moći da odoli i tražiće još (RECEPT)

Ruske kape ili "šubare", "čupavi" kolačići s kokosom i čokoladom, mnogima su omiljeni desert za slave i proslave.

Ipak, sad stižu na trpezu i kao slano predjelo. Nisu tako komplikovane za pripremu, a imaju pun i intezivan ukus koji će vas osvojiti na prvu. Mnogi ih vole, a mogu se poslužiti i za večeru.

foto: Printscreen/Youtube/Ukusna hrana

Slane šubarice

Sastojci za koru: 4 jajeta 200 g brašna 1 prašak za pecivo Pola kašičice soli 50 ml ulja 200 ml jogurta

Za fil:

250 g krem sira 1 kuvano jaje 50 g praške šunke 50 g pečenice

Za premazivanje:

200 ml kisele pavlake 12 kašičica majoneza 150 g kačkavalja 1 kuvano jaje

Priprema:

Odvojiti žumanca od belanaca i umutiti belanca. Zatim dodavati jedno po jedno žumance i mutiti. Dodati ulje i jogurt i umutiti. U brašno umešati so i prašak za pecivo i postepeno dodavati u smesu uz mućenje. Smesu sipati u pleh 33×35 cm na papir za pečenje. Peći na 200 stepeni 15 do 20 minuta. Sitno iseckati prašku šunku i pršutu i izrendati jaje i sve pomešati sa krem sirom i to je fil.

Koru iseći manjom čašom na krugove. Spajati po dva kruga filom. Svaku šubaricu premazati okolo pavlakom, pa uvaljati u rendani kačkavalj. Odozgo premazati majonezom i posuti rendanim jajetom.

(Kurir.rs/Ukusna hrana)

