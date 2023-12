ANA I DARIO SU RENOVIRALI KUPATILO STARO VIŠE OD 30 GODINA: Gomilu stvari sami uradili, a ovako nešto ne možete ni da ZAMISLITE!

Renoviranje kupatila uvek je zahtevan i izazovan posao, a to dobro zna bračni par iz Zagreba, Anamarija Udovičić Pavlinović i njen suprug Dario, koji su u svom stanu u Makarskoj u potpunosti preuredili kupatilo staro 30 godina.

Ova prostorija sada blista i mnogi joj se dive, posebno zlatnim detaljima koji prostoru daju dašak luksuza, te zanimljivim pločicama posebnog printa pored tuša.

foto: Printscreen/Instagram

- Mnogo smo toga sami radili, od knaufa, stavljanja izolacije, rušenja i gletovanja zidova, menjanja prozora... Na taj smo način smo dosta i uštedeli, dok su majstori ipak bili tu za keramiku, kao i vodoinstalater, koji je veliki deo posla uradio zajedno s mojim mužem. Naravno da su se omakle i neke greškice, za neke stvari smo bili ograničeni u izvođenju zbog stare gradnje, ali u principu smo zadovoljni i srećni što se sve dobro završilo - kaže Anamarija za portal "Zadovoljna.hr".

Ovo je prvo renoviranje ovog kupatila, jer se nikada do sada, za više od tri decenije postojanja, nije adaptiralo na bilo koji način.

- Posla je bilo preko glave jer smo menjali apsolutno sve - cevi, instalacije, sanitarije, pločice, prozore i vrata. Odlučili smo se za kompletno renoviranje jer je to zaista bilo potrebno, a onda, kada smo se već odlučili na taj potez, hteli smo od kupatila izvući maksimum, zato smo napravili mnogo bolji i praktičniji raspored. Sada smo ceo prostor integrisali u jedan povezani prostor - ističe Anamarija.

U niši izrađenoj od knaufa zamislili su ormar u kome će biti mašina za veš, bojler i prostor za otklanjanje stvari. Ostatak kupatila su povezali i srušili pregradni zid koji je pre delio toalet i deo sa lavaboom.

- Imali smo sasvim drugačiju zamisao za lavabo, ali to je bila samo jedna od stvari koje nisu išle po planu. Kad su keramičari videli šta želimo, nije im bilo dobro, a mi više nismo imali vremena da sami radimo ili tražimo druge majstore i na kraju smo odustali i kupili gotov lavabo. Bila je to ljubav na prvi pogled i ne mogu reći da mi je previše žao što prva ideja nije urodila plodom - otkriva ova Zagrepčanka za "Zadovoljna.hr".

Morali su da odustanu i od ideje walk-in tuša, ali su zato u tuš stavili jako praktičan detalj u vidu prozora koji daje svetlo i prirodnu izolaciju, a služi i kao polica. Prozor su zaštitili tako što su napravili polimernu hidroizolaciju, na to stavili pločice i na kraju silikonirali fugu između pločica i prozora.

Zvezde ovog renoviranog kupatila su i kupaonice su i sivkastozelenkaste pločice magličastog izgleda, kao i tuš i slavine zlatne boje kupljene u jednoj povoljnoj online trgovini. Kupatilu daju utisak luksuza, a na nijih nije potrošeno mnogo novca.

- Kod nas je još uvek loša ponuda zlatnih slavina. One koje zaista valjaju astronomskih su cena, a one koje su nam cenovno bile prihvatljive jednostavno ne vrede tog novca i estetski su nam bile neprivlačne. Tako da su ovaj tuš i slavine bili najbolja opcija s obzirom na cenu i izgled. Zasad se drže odlično, a kakvim će se pokazati, to ćemo još videti", zaključuje Anamarija Udovičić Pavlinović, velika zaljubljenica u uređenje enterijera."Kod nas je još uvek loša ponuda zlatnih slavina. One koje zaista valjaju astronomskih su cena, a one koje su nam cenovno bile prihvatljive jednostavno ne vrede tog novca i estetski su nam bile neprivlačne. Tako da su ovaj tuš i slavine bili najbolja opcija s obzirom na cenu i izgled. Zasad se drže odlično, a kakvim će se pokazati, to ćemo još videti - zaključuje Anamarija Udovičić Pavlinović, velika zaljubljenica u uređenje enterijera.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

03:32 BEĆAR U DEVETOJ DECENIJI: Prelazi kilometre biciklom i dovodi TAMBURAŠE U DOM ZA STARE